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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 тра, 2022 10:13
барабашов
В чем сложность посмотреть карточные курсы на сайте?
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alexander_ua
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Додано: Вів 24 тра, 2022 10:14
Приват
барабашов написав:
Почём сегодня/завтра будет вписываться гривна с карточек Привата и ПУМБа за кордоном не подскажете? К курсу НБУ хоть как то это будет с допустимым(1-2-3) процентом в плюсе подвязано?
Курси валют для карток
ПУМБ
Купiвля Продаж
EUR UAH 31.1784 34.7222
USD UAH 29.2549 32.5733
КОМЕРЦІЙНИЙ КУРС
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bamper
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:12
alexander_ua написав:барабашов
В чем сложность посмотреть карточные курсы на сайте
?
Зачем? -- для этого Телеграмм-ботов и придумали: вместо того, чтобы самому лазить по сайту -- пишешь вопрос, а потом оп-па -- и ответ появляется...
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_hunter
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:30
_hunter дайте координаты бота, пожалуйста
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alzamon
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:33
Вітаю! А банки взагалі долар видають в касі? Не продаж а саме зняти з карти якщо я маю на ній валюту.
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FairyPrince
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:37
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 37.00 37.50
🇪🇺EUR 39.00 39.80
🇺🇸USD 36.80 37.30
🇪🇺EUR 39.10 39.80
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:37
_hunter
Ну вот, еще проще. Вроде открытая информация, можно на форум за этим и не ходить.
ЗЫ: А приват со вчера карточный курс евро повысил на 1 грн., несмотря на обещания.
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alexander_ua
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:38
viewtopic.php?p=5436800#p5436800
FairyPrince написав:
Вітаю! А банки взагалі долар видають в касі? Не продаж а саме зняти з карти якщо я маю на ній валюту.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:38
FairyPrince написав:
Вітаю! А банки взагалі долар видають в касі? Не продаж а саме зняти з карти якщо я маю на ній валюту.
да, но нужно уточнять и/или заказывать
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Ромасик
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:41
igorfm написав: bamper написав:ПриватБанк сохранит "карточный" курс за рубежом несмотря на отмену Нацбанком лимита – член набсовета
Государственный ПриватБанк, крупнейший банк на украинском рынке, сохранит курс конвертации гривни в иностранную валюту по его карточкам за пределами страны, который действовал до отмены Национальным банком ограничений на верхний предел такого курса, сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.
не долго музыка играла, полдня
с 32,05 уже перешли на 32,57
Краще ніж 38
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