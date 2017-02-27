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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 тра, 2022 11:46
FairyPrince альфа, укргаз, укрєксим - доллары, евро выдает. причем укрэксим только новыми синими
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Borr
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:51
alexander_ua вчера в вене курс снятия евро с приватовской карты 35,02. банкомат эрстебанка
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Borr
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:54
webserg пЛевать банку верить нельзя!
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lubarec
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:18
alexander_ua написав:_hunter
Ну вот, еще проще. Вроде открытая информация, можно на форум за этим и не ходить.
ЗЫ: А приват со вчера карточный курс евро повысил на 1 грн., несмотря на обещания.
Но на форум человек и так каждый день ходит, а вот на сайт банка -- можно действительно и не ходить
Но то сарказм был, если что...
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:41
Borr написав:alexander_ua
вчера в вене курс снятия евро с приватовской карты 35,02. банкомат эрстебанка
если был обнал через банкомат + 2% комиссии привата от суммы обнала.
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pilker
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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