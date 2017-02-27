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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 тра, 2022 11:46
FairyPrince альфа, укргаз, укрєксим - доллары, евро выдает. причем укрэксим только новыми синими
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Borr
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:51
alexander_ua вчера в вене курс снятия евро с приватовской карты 35,02. банкомат эрстебанка
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Borr
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:54
webserg пЛевать банку верить нельзя!
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lubarec
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:18
alexander_ua написав:_hunter
Ну вот, еще проще. Вроде открытая информация, можно на форум за этим и не ходить.
ЗЫ: А приват со вчера карточный курс евро повысил на 1 грн., несмотря на обещания.
Но на форум человек и так каждый день ходит, а вот на сайт банка -- можно действительно и не ходить
Но то сарказм был, если что...
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_hunter
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:41
Borr написав:alexander_ua
вчера в вене курс снятия евро с приватовской карты 35,02. банкомат эрстебанка
если был обнал через банкомат + 2% комиссии привата от суммы обнала.
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pilker
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:57
pilker написав: Borr написав:alexander_ua
вчера в вене курс снятия евро с приватовской карты 35,02. банкомат эрстебанка
если был обнал через банкомат + 2% комиссии привата от суммы обнала.
нет больше ничего не списывало. Если карта Альфа-банка, то копеек на 30 курс лучше.
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Borr
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:44
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yama
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:02
Borr написав: pilker написав: Borr написав:alexander_ua
вчера в вене курс снятия евро с приватовской карты 35,02. банкомат эрстебанка
если был обнал через банкомат + 2% комиссии привата от суммы обнала.
нет больше ничего не списывало. Если карта Альфа-банка, то копеек на 30 курс лучше.
если был обнал, а не списание по безналу за покупку или услугу, то непонятка. карта кредитная, универсальная или дебетовая для выплат?
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pilker
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:37
bamper написав:
Приват
барабашов написав:
Почём сегодня/завтра будет вписываться гривна с карточек Привата и ПУМБа за кордоном не подскажете? К курсу НБУ хоть как то это будет с допустимым(1-2-3) процентом в плюсе подвязано?
Курси валют для карток
ПУМБ
Купiвля Продаж
EUR UAH 31.1784 34.7222
USD UAH 29.2549 32.5733
КОМЕРЦІЙНИЙ КУРС
продаж
USD 32.18
То есть если жена снимет 100евро - спишут 3472 грн или больше с Привата( а купит на сотку еды - спишут чисто 3472грн) ???
А как тогда поимеет меня ПУМБ с отсутствием курса евро? Сперва продаст мне доллар по 33, а потом перегонит его по нереальному курсу( допустим 1.2) в евро и спишет таким образом сто евро покупок как 4-4.5 тыщщ гривен???
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:37
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 37.00 37.50
🇪🇺EUR 39.00 39.80
🇺🇸USD 36.80 37.30
🇪🇺EUR 39.10 39.80
камнем...
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.70 39.20
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