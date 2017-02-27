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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9524952595269527>
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:46

FairyPrince альфа, укргаз, укрєксим - доллары, евро выдает. причем укрэксим только новыми синими
Borr
 
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alexander_ua вчера в вене курс снятия евро с приватовской карты 35,02. банкомат эрстебанка
Borr
 
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webserg пЛевать банку верить нельзя!
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:18

  alexander_ua написав:_hunter
Ну вот, еще проще. Вроде открытая информация, можно на форум за этим и не ходить.

ЗЫ: А приват со вчера карточный курс евро повысил на 1 грн., несмотря на обещания.

Но на форум человек и так каждый день ходит, а вот на сайт банка -- можно действительно и не ходить :wink:
Но то сарказм был, если что...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:41

  Borr написав:alexander_ua вчера в вене курс снятия евро с приватовской карты 35,02. банкомат эрстебанка

если был обнал через банкомат + 2% комиссии привата от суммы обнала.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:57

  pilker написав:
  Borr написав:alexander_ua вчера в вене курс снятия евро с приватовской карты 35,02. банкомат эрстебанка

если был обнал через банкомат + 2% комиссии привата от суммы обнала.

нет больше ничего не списывало. Если карта Альфа-банка, то копеек на 30 курс лучше.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.youtube.com/watch?v=wpkgxncYgIA
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:02

  Borr написав:
  pilker написав:
  Borr написав:alexander_ua вчера в вене курс снятия евро с приватовской карты 35,02. банкомат эрстебанка

если был обнал через банкомат + 2% комиссии привата от суммы обнала.

нет больше ничего не списывало. Если карта Альфа-банка, то копеек на 30 курс лучше.

если был обнал, а не списание по безналу за покупку или услугу, то непонятка. карта кредитная, универсальная или дебетовая для выплат?
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:37

  bamper написав:
  барабашов написав:Почём сегодня/завтра будет вписываться гривна с карточек Привата и ПУМБа за кордоном не подскажете? К курсу НБУ хоть как то это будет с допустимым(1-2-3) процентом в плюсе подвязано?

Приват
Курси валют для карток
Купiвля Продаж
EUR UAH 31.1784 34.7222
USD UAH 29.2549 32.5733

ПУМБ
КОМЕРЦІЙНИЙ КУРС
продаж
USD 32.18

То есть если жена снимет 100евро - спишут 3472 грн или больше с Привата( а купит на сотку еды - спишут чисто 3472грн) ???
А как тогда поимеет меня ПУМБ с отсутствием курса евро? Сперва продаст мне доллар по 33, а потом перегонит его по нереальному курсу( допустим 1.2) в евро и спишет таким образом сто евро покупок как 4-4.5 тыщщ гривен???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:37

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 37.00 37.50
🇪🇺EUR 39.00 39.80

🇺🇸USD 36.80 37.30
🇪🇺EUR 39.10 39.80

камнем...
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.70 39.20
edvardd
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