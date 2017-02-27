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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9524952595269527
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:41

  Borr написав:alexander_ua вчера в вене курс снятия евро с приватовской карты 35,02. банкомат эрстебанка

Я не против закинуть жене на карту привата 35-35,5 тысяч гривен и чтоб она располагала тыщей евро.
Главное чтоб потом, в июне допустим, они не списались в Молле допустим по нынешнему коммерческому курсу с дикой комиссией. Как у некоторых людей в Берлине на эти выходные, что евро вышел 39.
Карты обе не кредитные или если и какой-то кредитный лимит там и есть, она тратит только свои средства
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброго дня. Мабуть з 24 лютого не був на гілці, але вирішив зайти з одним питанням. Можливо воно делітанське, але запитаю.
Як зараз формується той курс валют ті всі цифри в обмінниках 36-37-38, якщо не працює МБ. не працюють банківські обмінники і т д. Розумію що відбувається імпорт-експорт в країні, що сама там якось той курс формується, але яким чином то робиться без МБ?
laviva
 
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