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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 тра, 2022 14:41
Borr написав:alexander_ua
вчера в вене курс снятия евро с приватовской карты 35,02. банкомат эрстебанка
Я не против закинуть жене на карту привата 35-35,5 тысяч гривен и чтоб она располагала тыщей евро.
Главное чтоб потом, в июне допустим, они не списались в Молле допустим по нынешнему коммерческому курсу с дикой комиссией. Как у некоторых людей в Берлине на эти выходные, что евро вышел 39.
Карты обе не кредитные или если и какой-то кредитный лимит там и есть, она тратит только свои средства
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барабашов
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:59
Доброго дня. Мабуть з 24 лютого не був на гілці, але вирішив зайти з одним питанням. Можливо воно делітанське, але запитаю.
Як зараз формується той курс валют ті всі цифри в обмінниках 36-37-38, якщо не працює МБ. не працюють банківські обмінники і т д. Розумію що відбувається імпорт-експорт в країні, що сама там якось той курс формується, але яким чином то робиться без МБ?
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laviva
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:06
laviva написав:
Доброго дня. Мабуть з 24 лютого не був на гілці, але вирішив зайти з одним питанням. Можливо воно делітанське, але запитаю.
Як зараз формується той курс валют ті всі цифри в обмінниках 36-37-38, якщо не працює МБ. не працюють банківські обмінники і т д. Розумію що відбувається імпорт-експорт в країні, що сама там якось той курс формується, але яким чином то робиться без МБ?
так же как на базаре, баланс спроса-предложения...иногда с перекосами...
Совет ЕС полностью отменил все пошлины на украинские товары — в течение года украинские компании могут поставлять в Евросоюз свою продукцию без пошлин
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edvardd
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:23
laviva написав:
Доброго дня. Мабуть з 24 лютого не був на гілці, але вирішив зайти з одним питанням. Можливо воно делітанське, але запитаю.
Як зараз формується той курс валют ті всі цифри в обмінниках 36-37-38, якщо не працює МБ. не працюють банківські обмінники і т д. Розумію що відбувається імпорт-експорт в країні, що сама там якось той курс формується, але яким чином то робиться без МБ?
Нормальный способ формирования цены исходит из спроса и предложения. На чр были монополисты, пока банки не продавали валюту населению, поэтому там курс вырос, теперь банки стали наравне с ЧР и разрушили монополию, поэтому после последней стрижки на выходных курс пошёл вниз. Думаю много кто успел слится банкам, поэтому у тех теперь есть много валюты для продажи. Ждём и наблюдаем дальше
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Alex2006
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:24
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 37.00 37.50
🇪🇺EUR 39.00 39.80
🇺🇸USD 36.80 37.30
🇪🇺EUR 39.10 39.80
камнем...
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.70 39.20
"карткові туристи" повернулись з "туру вихідного дня"
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Forkop
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:32
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............24.05.2022..........25.05.2022
дата розрахунку..............23.05.2022...........24.05.2022
Євро.................................31,1784................31,3437...+0.53%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0714 (вчера 1.0657).
Индекс доллара DXY в 15-00 101.96 (вчера 102.27)
Падение продолжается.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 24 травня 2022 року, до державного бюджету
залучено 12 606 978 268,95 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 27.07.2022 - 9.5% - 545 559 850,48 грн;
- до 02.11.2022 - 10% - 8 734 403 210,25 грн;
- до 25.10.2023 - 11.5% - 89 986 826,24 грн;
- до 25.05.2023 - 3.7% - $54 880 000,00;
- до 01.12.2022 - 2.5% - 52 328 518,14 евро.
Удовлетворены все заявки.
Неплохой результат.
Востаннє редагувалось Сибарит
в Вів 24 тра, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:35
Alex2006 написав: laviva написав:
Доброго дня. Мабуть з 24 лютого не був на гілці, але вирішив зайти з одним питанням. Можливо воно делітанське, але запитаю.
Як зараз формується той курс валют ті всі цифри в обмінниках 36-37-38, якщо не працює МБ. не працюють банківські обмінники і т д. Розумію що відбувається імпорт-експорт в країні, що сама там якось той курс формується, але яким чином то робиться без МБ?
Нормальный способ формирования цены исходит из спроса и предложения. На чр были монополисты, пока банки не продавали валюту населению, поэтому там курс вырос, теперь банки стали наравне с ЧР и разрушили монополию, поэтому после последней стрижки на выходных курс пошёл вниз. Думаю много кто успел слится банкам, поэтому у тех теперь есть много валюты для продажи. Ждём и наблюдаем дальше
Давай еще расскажи, как твоя доходность по гривнедепо себя окупила.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:50
То що - всіх вже взули пА38-39, то тепер можна і каменем вниз до пА34?
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Додано: Вів 24 тра, 2022 16:43
А теоретично можливо після цих усіх штормів повернення до банківських 29,4?
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Додано: Вів 24 тра, 2022 16:44
sergia написав:
А теоретично можливо після цих усіх штормів повернення до банківських 29-30?
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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