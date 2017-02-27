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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9526952795289529>
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:01

  Alex2006 написав:Нормальный способ формирования цены исходит из спроса и предложения. На чр были монополисты, пока банки не продавали валюту населению, поэтому там курс вырос, теперь банки стали наравне с ЧР и разрушили монополию, поэтому после последней стрижки на выходных курс пошёл вниз. Думаю много кто успел слится банкам, поэтому у тех теперь есть много валюты для продажи. Ждём и наблюдаем дальше :)

То треба було зливатися по 37,5?
laviva
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:02

  sergia написав:А теоретично можливо після цих усіх штормів повернення до банківських 29,4?
Теоретично - так,
Практично - дуже малоймовірно//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:04

  laviva написав:
  Alex2006 написав:Нормальный способ формирования цены исходит из спроса и предложения. На чр были монополисты, пока банки не продавали валюту населению, поэтому там курс вырос, теперь банки стали наравне с ЧР и разрушили монополию, поэтому после последней стрижки на выходных курс пошёл вниз. Думаю много кто успел слится банкам, поэтому у тех теперь есть много валюты для продажи. Ждём и наблюдаем дальше :)
То треба було зливатися по 37,5?
Що ми й робили починаючи з четверга!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:08

  Успіх написав:То що - всіх вже взули пА38-39, то тепер можна і каменем вниз до пА34? :D
пА34 маловероятно, 35-36 пока думаю где то так, дальше опять вверх
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:13

Сибарит
Усім добрий день.
Пане Сибаріт, прошу Вас прокоментувати вчорашній рекордний продаж валюти, на 12 з лишком ярдів гривнів.
Тобто я маю наувазі зміну у графі "інші монетарні операції".
Тобто можливо валюта з'явиться у банках? НБУ вирішів провести серйозну інтревенцію, бо за попередні дні обсяги заливки були приблизно 3 ярди за день, позавчора 6, а за вчора рекорд.
Покищо влада вирішила, що курс 40+ буде дуже болючий і є резерви для тримання курсу нижче?
Моя думка, що НБУ розвернув і зараз приземлив курс.
Не знаю як правильно, я згоден з Вами, що треба курс вище, війна це не час гратися в популізм, але пересічному звичайно ліпше бачити сьогоднішні 37 і нижче.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Пане Сибаріт, прошу Вас прокоментувати вчорашній рекордний продаж валюти, на 12 з лишком ярдів гривнів.
Тобто я маю наувазі зміну у графі "інші монетарні операції".
Тобто можливо валюта з'явиться у банках?

Начну с конца.
НБУ продает на МБ безналичный доллар. От этой продажи бумажки в кассах не появятся. Я все еще уверен, что проблема наличного рынка именно в физическом дефиците купюр, на счетах у банков валюты должно быть достаточно. Да и на желание пересичного затариться наличным баксом НБУ наплевать с высокой колокольни. Его задача - обеспечить критический импорт по щадящему курсу.
Кому конкретно и под какие задачи вчера продавалась валюта в большом объеме, я не знаю. Хочется надеяться, что где-то раздобыли крупную партию топлива.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:53

  Сибарит написав:
  somilitark написав:Пане Сибаріт, прошу Вас прокоментувати вчорашній рекордний продаж валюти, на 12 з лишком ярдів гривнів.
Тобто я маю наувазі зміну у графі "інші монетарні операції".
Тобто можливо валюта з'явиться у банках?

Начну с конца.
НБУ продает на МБ безналичный доллар. От этой продажи бумажки в кассах не появятся. Я все еще уверен, что проблема наличного рынка именно в физическом дефиците купюр, на счетах у банков валюты должно быть достаточно. \\\

А какая именно у наличного рынка есть _проблема_? -- потому как пачки купюр, физически наличествующие в серых обменках -- довольно-таки пузатенькие...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 18:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зайшов в Універсал-банк поруч - сказали долари в наявності є, хоч і не так багато.
До цього не було кілька тижнів, як тільки встановили ринковий курс – одразу з'явилися.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:10

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  laviva написав:Доброго дня. Мабуть з 24 лютого не був на гілці, але вирішив зайти з одним питанням. Можливо воно делітанське, але запитаю.
Як зараз формується той курс валют ті всі цифри в обмінниках 36-37-38, якщо не працює МБ. не працюють банківські обмінники і т д. Розумію що відбувається імпорт-експорт в країні, що сама там якось той курс формується, але яким чином то робиться без МБ?

Нормальный способ формирования цены исходит из спроса и предложения. На чр были монополисты, пока банки не продавали валюту населению, поэтому там курс вырос, теперь банки стали наравне с ЧР и разрушили монополию, поэтому после последней стрижки на выходных курс пошёл вниз. Думаю много кто успел слится банкам, поэтому у тех теперь есть много валюты для продажи. Ждём и наблюдаем дальше :)

Давай еще расскажи, как твоя доходность по гривнедепо себя окупила.

Конечно окупила, а что не так?
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:31

  asti написав:
  sergia написав:А теоретично можливо після цих усіх штормів повернення до банківських 29,4?
Теоретично - так,
Практично - дуже малоймовірно//)

Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить
Alex2006
 
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