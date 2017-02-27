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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9526952795289529
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2006 написав:Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить

Це такий Кабанчик навпаки.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:44

  Alex2006 написав:
  asti написав:
  sergia написав:А теоретично можливо після цих усіх штормів повернення до банківських 29,4?
Теоретично - так,
Практично - дуже малоймовірно//)

Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить

Не будет такого, будем плавно девальвировать, иначе резкая ревальвация будет коллапсом на фоне возросших цен на все продукты, услуги, материалы и тд. Наша продукция будет неконкурентная в мире в таких условиях.
Будет скорее всего девальвация, и при этом ускоренный рост реального благосостояния граждан (т.е. рост зарплаты в долларовом эквиваленте).
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:48

  Alex2006 написав:
  asti написав:
  sergia написав:А теоретично можливо після цих усіх штормів повернення до банківських 29,4?
Теоретично - так,
Практично - дуже малоймовірно//)

Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить

В ЕС нас уже в начале войны принимали на ура. Но с каждым месяцем сопротивления лося все больше урезают.
Точно так же будет с распиаренными размерами помощи после войны.
Вербальные интервенции - это же так просто. А вот с закреплением их на бумаге - никак.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 21:13

Віталій Шапран Як живе валютний ринок в умовах війни

Станом на 16:23 20 травня 2022 року у магазинах побутової техніки було представлено 93 моделі пральних машинок, 1496 ноутбуків, 110 холодильників 2022 року випуску і т.д. Тобто попит від населення, яке повертається до життя та звичайної манери споживання, починає задовольнятись за рахунок звичайної контрабанди або сіреньких схем ввезення, де для безготівкових розрахунків немає місця, а тому гроші йдуть не через банки, а через готівковий ринок. От вам і перша причина курсового сплеску.

Друга причина – технічна, оскільки навіть той законослухняний бізнес, який ввозив все згідно із законом, стоїть перед вибором: або спостерігати як тіньовий та сірий бізнес займає його частку ринку, або ліпити свої схеми. Більшість хоче заробляти і приєднується до «родини контрабандистів та схемників», але ж наявної готівкової валюти для всіх не вистачає, так само як і безготівкової валюти на бізнес-рахунках за межами України, тому і зростає курс.

Третя причина – це саме фіксація курсу і поява двох курсів та двох паралельних ринків. До війни в Україні курсоутворення відбувалось на міжбанку, а готівковий ринок як за обсягами, так і за трендами був вимушений копіювати тенденції міжбанківського ринку. В поточній аномальній ситуації ми бачимо, що готівковий ринок відмежувався від міжбанку і обслуговує процес споживання імпорту.

Для того щоб увімкнути класичну прив’язку міжбанківського ринку до готівкового ринку НБУ варто дочекатись або прогресу з розблокування наших портів, або надходження макродопомоги, грантової допомоги та репарацій за рахунок активів РФ. Якщо перше – це більше питання до ЗСУ, то друге є цілком прогнозованим: анонс макродопомоги від ЄС в розмірі 9 млрд євро, допомога від США в сумі 40 млрд доларів, допомога від МВФ, – частина цих коштів осяде в золото-валютних резервах НБУ

https://glavcom.ua/columns/shapran/yak- ... 47926.html
vitaliian
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