Станом на 16:23 20 травня 2022 року у магазинах побутової техніки було представлено 93 моделі пральних машинок, 1496 ноутбуків, 110 холодильників 2022 року випуску і т.д. Тобто попит від населення, яке повертається до життя та звичайної манери споживання, починає задовольнятись за рахунок звичайної контрабанди або сіреньких схем ввезення, де для безготівкових розрахунків немає місця, а тому гроші йдуть не через банки, а через готівковий ринок. От вам і перша причина курсового сплеску.Друга причина – технічна, оскільки навіть той законослухняний бізнес, який ввозив все згідно із законом, стоїть перед вибором: або спостерігати як тіньовий та сірий бізнес займає його частку ринку, або ліпити свої схеми. Більшість хоче заробляти і приєднується до «родини контрабандистів та схемників», але ж наявної готівкової валюти для всіх не вистачає, так само як і безготівкової валюти на бізнес-рахунках за межами України, тому і зростає курс.Третя причина – це саме фіксація курсу і поява двох курсів та двох паралельних ринків. До війни в Україні курсоутворення відбувалось на міжбанку, а готівковий ринок як за обсягами, так і за трендами був вимушений копіювати тенденції міжбанківського ринку. В поточній аномальній ситуації ми бачимо, що готівковий ринок відмежувався від міжбанку і обслуговує процес споживання імпорту.Для того щоб увімкнути класичну прив’язку міжбанківського ринку до готівкового ринку НБУ варто дочекатись або прогресу з розблокування наших портів, або надходження макродопомоги, грантової допомоги та репарацій за рахунок активів РФ. Якщо перше – це більше питання до ЗСУ, то друге є цілком прогнозованим: анонс макродопомоги від ЄС в розмірі 9 млрд євро, допомога від США в сумі 40 млрд доларів, допомога від МВФ, – частина цих коштів осяде в золото-валютних резервах НБУ