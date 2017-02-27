sergia написав:А теоретично можливо після цих усіх штормів повернення до банківських 29,4?
Теоретично - так, Практично - дуже малоймовірно//)
Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить
Не будет такого, будем плавно девальвировать, иначе резкая ревальвация будет коллапсом на фоне возросших цен на все продукты, услуги, материалы и тд. Наша продукция будет неконкурентная в мире в таких условиях. Будет скорее всего девальвация, и при этом ускоренный рост реального благосостояния граждан (т.е. рост зарплаты в долларовом эквиваленте).
sergia написав:А теоретично можливо після цих усіх штормів повернення до банківських 29,4?
Теоретично - так, Практично - дуже малоймовірно//)
Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить
В ЕС нас уже в начале войны принимали на ура. Но с каждым месяцем сопротивления лося все больше урезают. Точно так же будет с распиаренными размерами помощи после войны. Вербальные интервенции - это же так просто. А вот с закреплением их на бумаге - никак.
Станом на 16:23 20 травня 2022 року у магазинах побутової техніки було представлено 93 моделі пральних машинок, 1496 ноутбуків, 110 холодильників 2022 року випуску і т.д. Тобто попит від населення, яке повертається до життя та звичайної манери споживання, починає задовольнятись за рахунок звичайної контрабанди або сіреньких схем ввезення, де для безготівкових розрахунків немає місця, а тому гроші йдуть не через банки, а через готівковий ринок. От вам і перша причина курсового сплеску.
Друга причина – технічна, оскільки навіть той законослухняний бізнес, який ввозив все згідно із законом, стоїть перед вибором: або спостерігати як тіньовий та сірий бізнес займає його частку ринку, або ліпити свої схеми. Більшість хоче заробляти і приєднується до «родини контрабандистів та схемників», але ж наявної готівкової валюти для всіх не вистачає, так само як і безготівкової валюти на бізнес-рахунках за межами України, тому і зростає курс.
Третя причина – це саме фіксація курсу і поява двох курсів та двох паралельних ринків. До війни в Україні курсоутворення відбувалось на міжбанку, а готівковий ринок як за обсягами, так і за трендами був вимушений копіювати тенденції міжбанківського ринку. В поточній аномальній ситуації ми бачимо, що готівковий ринок відмежувався від міжбанку і обслуговує процес споживання імпорту.
Для того щоб увімкнути класичну прив’язку міжбанківського ринку до готівкового ринку НБУ варто дочекатись або прогресу з розблокування наших портів, або надходження макродопомоги, грантової допомоги та репарацій за рахунок активів РФ. Якщо перше – це більше питання до ЗСУ, то друге є цілком прогнозованим: анонс макродопомоги від ЄС в розмірі 9 млрд євро, допомога від США в сумі 40 млрд доларів, допомога від МВФ, – частина цих коштів осяде в золото-валютних резервах НБУ
asti написав:Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить
Не будет такого, будем плавно девальвировать, иначе резкая ревальвация будет коллапсом на фоне возросших цен на все продукты, услуги, материалы и тд. Наша продукция будет неконкурентная в мире в таких условиях. Будет скорее всего девальвация, и при этом ускоренный рост реального благосостояния граждан (т.е. рост зарплаты в долларовом эквиваленте).
Т.е. образно - ЗП как в Германии с соответствующими ценами?
sergia написав:Т.е. образно - ЗП как в Германии с соответствующими ценами?
Та нет, вы что такое говорите, туда еще далеко Сначала нужно вернуться хотя бы на уровень 2021 года, а потом семимильными шагами к уровню Польши. Но ревальвация на фоне большей инфляции только похоронит нашу экономику.
asti написав:Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить
Не будет такого, будем плавно девальвировать, иначе резкая ревальвация будет коллапсом на фоне возросших цен на все продукты, услуги, материалы и тд. Наша продукция будет неконкурентная в мире в таких условиях. Будет скорее всего девальвация, и при этом ускоренный рост реального благосостояния граждан (т.е. рост зарплаты в долларовом эквиваленте).
Забыли как с 36 падали до 21? И что? Или с 29 до 23 потом, и что? Все будет нормально, проходили не раз
Alex2006 написав:Забыли как с 36 падали до 21? И что? Или с 29 до 23 потом, и что? Все будет нормально, проходили не раз
Це після якої війни? Після яких втрат промисловості та людей? Після яких рівнів інфляції? Проходили не раз: після курсу 5, потім після 8, потім після 16-18, потім 25, зараз тимчасово на 30. Повернулись на 5 чи на 8? Чи на 16?... Ти хоча б інколи голову вмикав перед тим як щось писати. Стільки років тут і все мимо...