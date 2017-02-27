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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 тра, 2022 23:29
kluychkooleg , никто не знает. Все здесь свои сбережения перевели волонтерам и на армию. Вы один этого не сделали.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 00:18
bamper написав: Alex2006 написав:
Забыли как с 36 падали до 21? И что? Или с 29 до 23 потом, и что? Все будет нормально, проходили не раз
Це після якої війни? Після яких втрат промисловості та людей? Після яких рівнів інфляції?
Проходили не раз: після курсу 5, потім після 8, потім після 16-18, потім 25, зараз тимчасово на 30. Повернулись на 5 чи на 8? Чи на 16?...
Ти хоча б інколи голову вмикав перед тим як щось писати. Стільки років тут і все мимо...
Ну, якби я завжди опиняюсь правим, чи вам не знати про це
свій прогноз я сказав, побачимо зо буде після завершення війни
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Alex2006
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Додано: Сер 25 тра, 2022 00:21
75stasstas75 написав: Alex2006 написав: asti написав:
Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить
Это нереально.
Знали бы вы, сколько раз здесь такое заявляли, а в итоге все выходило очень даже реально
нужно просто подключить логику и понимать курсообразование. Подумайте что будет после победы, структуру импорта и экспорта, на что будут тратить деньги в какой валюте, а кто будет выжидать прояснения ситуации и повременить с импортом и покупками
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Alex2006
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Додано: Сер 25 тра, 2022 00:30
Alex2006 написав:
Знали бы вы, сколько раз здесь такое заявляли, а в итоге все выходило очень даже реально
нужно просто подключить логику и понимать курсообразование. Подумайте что будет после победы, структуру импорта и экспорта, на что будут тратить деньги в какой валюте, а кто будет выжидать прояснения ситуации и повременить с импортом и покупками
Поэтому еще раз повторяю - нереально, временный откат до 32 возможен, ниже - нет, рекомендую реально смотреть на ситуацию, в которой мы находимся и последовать своему же совету - подключить логику.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 04:46
Доллары на Револют перевел, лично.
Гривну даже не знаю.
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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