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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9527952895299530
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 23:29

kluychkooleg , никто не знает. Все здесь свои сбережения перевели волонтерам и на армию. Вы один этого не сделали.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 00:18

  bamper написав:
  Alex2006 написав:Забыли как с 36 падали до 21? И что? Или с 29 до 23 потом, и что? Все будет нормально, проходили не раз :)

Це після якої війни? Після яких втрат промисловості та людей? Після яких рівнів інфляції?
Проходили не раз: після курсу 5, потім після 8, потім після 16-18, потім 25, зараз тимчасово на 30. Повернулись на 5 чи на 8? Чи на 16?...
Ти хоча б інколи голову вмикав перед тим як щось писати. Стільки років тут і все мимо...

Ну, якби я завжди опиняюсь правим, чи вам не знати про це :) свій прогноз я сказав, побачимо зо буде після завершення війни :)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 00:21

  75stasstas75 написав:
  Alex2006 написав:
  asti написав:Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить

Это нереально.

Знали бы вы, сколько раз здесь такое заявляли, а в итоге все выходило очень даже реально :) нужно просто подключить логику и понимать курсообразование. Подумайте что будет после победы, структуру импорта и экспорта, на что будут тратить деньги в какой валюте, а кто будет выжидать прояснения ситуации и повременить с импортом и покупками :)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 00:30

  Alex2006 написав:Знали бы вы, сколько раз здесь такое заявляли, а в итоге все выходило очень даже реально :) нужно просто подключить логику и понимать курсообразование. Подумайте что будет после победы, структуру импорта и экспорта, на что будут тратить деньги в какой валюте, а кто будет выжидать прояснения ситуации и повременить с импортом и покупками :)

Поэтому еще раз повторяю - нереально, временный откат до 32 возможен, ниже - нет, рекомендую реально смотреть на ситуацию, в которой мы находимся и последовать своему же совету - подключить логику.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 04:46

Доллары на Револют перевел, лично.
Гривну даже не знаю.
super_mohito
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