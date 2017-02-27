Додано: Сер 25 тра, 2022 08:13

Alex2006 написав: 75stasstas75 написав: Alex2006 написав: Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить

Это нереально. Это нереально.

Знали бы вы, сколько раз здесь такое заявляли, а в итоге все выходило очень даже реально нужно просто подключить логику и понимать курсообразование. Подумайте что будет после победы, структуру импорта и экспорта, на что будут тратить деньги в какой валюте, а кто будет выжидать прояснения ситуации и повременить с импортом и покупками Знали бы вы, сколько раз здесь такое заявляли, а в итоге все выходило очень даже реальнонужно просто подключить логику и. Подумайте что будет после победы, структуру импорта и экспорта, на что будут тратить деньги в какой валюте, а кто будет выжидать прояснения ситуации и повременить с импортом и покупками

мало того, что один раз ляпнул глупость, еще и пытаешься с ней носиться с умным видом. что-то в дискуссиях, где разбирают цифры, тебя не видно - к вопросу о понимании курсообразования.писал раньше, еще раз повторю - сколько бы не дали денег - при разумной политике центробанка не будет резкого ревала - все выкупят - пример Китая и нефтяных монархий.разве что будет как в Раше - вы же не думаете, что текущий курс ниже 60 руб за доллар - это реальность? это смерть всех экспортеров, и ничего больше. но мы не в Раше.действительно, запомним этот прогноз, - а потом будем номинировать на балабол года - или скорей тролль года.