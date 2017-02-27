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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 тра, 2022 23:29
kluychkooleg , никто не знает. Все здесь свои сбережения перевели волонтерам и на армию. Вы один этого не сделали.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 00:18
bamper написав: Alex2006 написав:
Забыли как с 36 падали до 21? И что? Или с 29 до 23 потом, и что? Все будет нормально, проходили не раз
Це після якої війни? Після яких втрат промисловості та людей? Після яких рівнів інфляції?
Проходили не раз: після курсу 5, потім після 8, потім після 16-18, потім 25, зараз тимчасово на 30. Повернулись на 5 чи на 8? Чи на 16?...
Ти хоча б інколи голову вмикав перед тим як щось писати. Стільки років тут і все мимо...
Ну, якби я завжди опиняюсь правим, чи вам не знати про це
свій прогноз я сказав, побачимо зо буде після завершення війни
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Додано: Сер 25 тра, 2022 00:21
75stasstas75 написав: Alex2006 написав: asti написав:
Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить
Это нереально.
Знали бы вы, сколько раз здесь такое заявляли, а в итоге все выходило очень даже реально
нужно просто подключить логику и понимать курсообразование. Подумайте что будет после победы, структуру импорта и экспорта, на что будут тратить деньги в какой валюте, а кто будет выжидать прояснения ситуации и повременить с импортом и покупками
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Alex2006
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Додано: Сер 25 тра, 2022 00:30
Alex2006 написав:
Знали бы вы, сколько раз здесь такое заявляли, а в итоге все выходило очень даже реально
нужно просто подключить логику и понимать курсообразование. Подумайте что будет после победы, структуру импорта и экспорта, на что будут тратить деньги в какой валюте, а кто будет выжидать прояснения ситуации и повременить с импортом и покупками
Поэтому еще раз повторяю - нереально, временный откат до 32 возможен, ниже - нет, рекомендую реально смотреть на ситуацию, в которой мы находимся и последовать своему же совету - подключить логику.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 04:46
Доллары на Револют перевел, лично.
Гривну даже не знаю.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 07:21
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Додано: Сер 25 тра, 2022 08:13
Alex2006 написав: 75stasstas75 написав: Alex2006 написав:
Після перемоги дуже ймовірно, валюти насиплять стільки, що спочатку впадемо до 30, а потім цілком можемо і до 25, якщо НБУ дозволить
Это нереально.
Знали бы вы, сколько раз здесь такое заявляли, а в итоге все выходило очень даже реально
нужно просто подключить логику и понимать курсообразование
. Подумайте что будет после победы, структуру импорта и экспорта, на что будут тратить деньги в какой валюте, а кто будет выжидать прояснения ситуации и повременить с импортом и покупками
мало того, что один раз ляпнул глупость, еще и пытаешься с ней носиться с умным видом. что-то в дискуссиях, где разбирают цифры, тебя не видно - к вопросу о понимании курсообразования.
писал раньше, еще раз повторю - сколько бы не дали денег - при разумной политике центробанка не будет резкого ревала - все выкупят - пример Китая и нефтяных монархий.
разве что будет как в Раше - вы же не думаете, что текущий курс ниже 60 руб за доллар - это реальность? это смерть всех экспортеров, и ничего больше. но мы не в Раше.
действительно, запомним этот прогноз, - а потом будем номинировать на балабол года - или скорей тролль года.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 08:18
kluychkooleg написав:
Я с 24 февраля ни разу не заходил на форум и все пропустил, не до того было.
Конкретный вопрос - как сейчас оптимально вывести гривню со счета в украинском банке на валютный (евровый) счет в европейском банке? Где можно почитать про существующие варианты? И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке?
приветы, рад что вы живы
Если не секрет вы в Харькове или в эвакуации?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 08:36
Миша-клиент написав: Успіх написав: Bobua написав:
А ще цікаво, що зростання курсу збіглось зі вже давно запланованими виплатами військових "100т"
. (МО писало, що виплатить ~35млрд).
Насправді гроші йшли від поч.місяця порціями (напр.: 14, 20, 70). Але оті 70 -- якраз під вирослий курс.
Таке враження, що обмінки (єдине місце у країні де люди ще можуть купити валюту?) вирішили відкусити шматок з тих "100т". Припустімо, родинам військових нікуди тратити аж 70т,
+новини про емісію, +ажіотаж і паніка -- і полетіли...
Цікаво, які ж це покидьки так граються з економікою...?
Тепер, що-до виділеного вгорі)) Так от - моя думка теж співпадає з виділеним вгорі!
Так, як я писав, що "голу" зарплату дали 11-го травня, а премію - 18-го, коли якраз і почався з курсом #туземун!
А премію, дали всім велику(всі здивовані) - так як порахували не так, як всі собі думали)) А думали всі, що будуть додавати з тих "100К" певними частинами всім тим, хто був в квітні тиждень-два на "реальному передку"! А виявилось, що дали всім(правда одним дали 70К+, а іншим 80К+) Тобто, порахували так, що ми, як тільки приїхали в "ОБД"(область бойових дій)- то вже нам рахується, що наче, на передку і підпали під тих "100К премії"!
Але так, як ми не повний квітень/не з першого числа приїхали в ОБД, тому і вийшло неповних "100К"))
...
КРОМЕ ТОГО, пошли уже выплаты 15 млн. семьям погибших (ну и сравнительно небольшие выплаты на захоронение)... СКОРЕЕ ВСЕГО, получив такие бабки "на руки" и погасив за счет них накопившиеся долги, ПРЕДПОЛАГАЯ РАСХОДОВАНИЕ ИХ в перспективе - семьи конвертируют грн. в валюту как средство сбережения...
Вмирати, навіть за 15млн (для сімей?) -- охочих ніби й нема...
Тим більше, що навіть у далеких від фінансів людей чомусь є стійка невіра аж у таку щедрість держави. Кажуть, наприклад, що ті виплати затягнуться на роки, і будь-які порушення "техніки безпеки" будуть підставою для зменшення чи скасування. Причому, підозрють, що навіть невійськові труси можуть бути причиною. А вони незручні (замалі). А броня важка -- носити постійно навіть і хребет не дозволить. Це + до моторошно липучої мокрої землі, що грудами чіпляється за взуття.
Наразі чув багато випадків, коли "техніку безпеки" таки порушували:
* Без броні під час обстрілу будівлі.
* За межами окопу чи ямки -- під час обстрілу позицій.
Як буде з виплатами? -- коли поповзуть чутки, тоді й знатиму...
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ЛОБ
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