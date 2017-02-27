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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 тра, 2022 08:59
Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39
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edvardd
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Додано: Сер 25 тра, 2022 09:12
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39
Кропивницкий
USD/UAH 36/37.8
EUR/UAH 38/40
Наши барыги совсем зажрались!
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asti
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ