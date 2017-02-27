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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9529953095319532>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:12

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39
Кропивницкий
USD/UAH 36/37.8
EUR/UAH 38/40

Наши барыги совсем зажрались!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:09

  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39
Кропивницкий
USD/UAH 36/37.8
EUR/UAH 38/40

Наши барыги совсем зажрались!


Ну вот это явный локальный дефицит наличной валюты, чем ваши барыги и пользуются. Моэет даже есть сговор с местными банками.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:15

  75stasstas75 написав:
  Alex2006 написав:Знали бы вы, сколько раз здесь такое заявляли, а в итоге все выходило очень даже реально :) нужно просто подключить логику и понимать курсообразование. Подумайте что будет после победы, структуру импорта и экспорта, на что будут тратить деньги в какой валюте, а кто будет выжидать прояснения ситуации и повременить с импортом и покупками :)

Поэтому еще раз повторяю - нереально, временный откат до 32 возможен, ниже - нет, рекомендую реально смотреть на ситуацию, в которой мы находимся и последовать своему же совету - подключить логику.

Запомним этот твит :) Так же кричали и про 27 и про 25 и про 23 в своё время :)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:31

  Alex2006 написав:Запомним этот твит :) Так же кричали и про 27 и про 25 и про 23 в своё время :)

Да помним мы как ты по 24 слился и на депо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я так понимаю, пошел доллар падать до 25 грн/USD, а то и до 8 грн./USD
titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:32

Виктория 35,40...36,05
ойро 38,00...не помню
лимон и прочие друзья виктории тоже берут по 35,40

итшники негодуют!
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:33

пора нбу срочно выходить с гривневой интервенцией на черный рынок
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть предложение:
1. За американский ленд-лиз отблагодарить дядю Сэма доступом к американским трежурям для пересичных украинцев. Думаю ставка по ним (с учетом нынешнего курса) будет интересней чем по нашим.

2. За лоббирование интересов Украины на мировой арене (и в назидание г-ну Чтольцу) отблагодарить дядю Бориса введением параллельного хождения фунта на теренах. Пусть голова о стабильности валюты болит у королевы, а не у выпускников КШЭ.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:35

Банки

С понедельника как с наличием валюты в кассах банков для продажи ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:39

мне вообще непонятно зачем черный рынок так разогнался во второй половине прошлой недели, когда уже самым отбитым было известно про мощную прямую фин.поддержку (кредитную или грантовую - не важно, потом будут разбираться что к чему) от G7 (18.5 млрд) и от США (да там не 40 млрд, но и 7.5 - это много) на ближайшее время. Кто на это повелся я не знаю даже. При этом 30% разрыва от официального курса, который сменять никто и не собирается пока что - это какой-то развод.
Alex2007
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