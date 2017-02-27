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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 тра, 2022 09:12
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39
Кропивницкий
USD/UAH 36/37.8
EUR/UAH 38/40
Наши барыги совсем зажрались!
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asti
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:09
asti написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39
Кропивницкий
USD/UAH 36/37.8
EUR/UAH 38/40
Наши барыги совсем зажрались!
Ну вот это явный локальный дефицит наличной валюты, чем ваши барыги и пользуются. Моэет даже есть сговор с местными банками.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:15
75stasstas75 написав: Alex2006 написав:
Знали бы вы, сколько раз здесь такое заявляли, а в итоге все выходило очень даже реально
нужно просто подключить логику и понимать курсообразование. Подумайте что будет после победы, структуру импорта и экспорта, на что будут тратить деньги в какой валюте, а кто будет выжидать прояснения ситуации и повременить с импортом и покупками
Поэтому еще раз повторяю - нереально, временный откат до 32 возможен, ниже - нет, рекомендую реально смотреть на ситуацию, в которой мы находимся и последовать своему же совету - подключить логику.
Запомним этот твит
Так же кричали и про 27 и про 25 и про 23 в своё время
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Alex2006
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:31
Alex2006 написав:
Запомним этот твит
Так же кричали и про 27 и про 25 и про 23 в своё время
Да помним мы как ты по 24 слился и на депо.
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2
Додано: Сер 25 тра, 2022 10:32
Я так понимаю, пошел доллар падать до 25 грн/USD, а то и до 8 грн./USD
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titanik
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:32
Виктория 35,40...36,05
ойро 38,00...не помню
лимон и прочие друзья виктории тоже берут по 35,40
итшники негодуют!
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:33
пора нбу срочно выходить с гривневой интервенцией на черный рынок
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Alex2007
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3
Додано: Сер 25 тра, 2022 10:34
Есть предложение:
1. За американский ленд-лиз отблагодарить дядю Сэма доступом к американским трежурям для пересичных украинцев. Думаю ставка по ним (с учетом нынешнего курса) будет интересней чем по нашим.
2. За лоббирование интересов Украины на мировой арене (и в назидание г-ну Чтольцу) отблагодарить дядю Бориса введением параллельного хождения фунта на теренах. Пусть голова о стабильности валюты болит у королевы, а не у выпускников КШЭ.
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striped
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:35
С понедельника как с наличием валюты в кассах банков для продажи ?
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SILVER_UA
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:39
мне вообще непонятно зачем черный рынок так разогнался во второй половине прошлой недели, когда уже самым отбитым было известно про мощную прямую фин.поддержку (кредитную или грантовую - не важно, потом будут разбираться что к чему) от G7 (18.5 млрд) и от США (да там не 40 млрд, но и 7.5 - это много) на ближайшее время. Кто на это повелся я не знаю даже. При этом 30% разрыва от официального курса, который сменять никто и не собирается пока что - это какой-то развод.
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Alex2007
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