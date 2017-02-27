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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 тра, 2022 10:39
мне вообще непонятно зачем черный рынок так разогнался во второй половине прошлой недели, когда уже самым отбитым было известно про мощную прямую фин.поддержку (кредитную или грантовую - не важно, потом будут разбираться что к чему) от G7 (18.5 млрд) и от США (да там не 40 млрд, но и 7.5 - это много) на ближайшее время. Кто на это повелся я не знаю даже. При этом 30% разрыва от официального курса, который сменять никто и не собирается пока что - это какой-то развод.
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Alex2007
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:09
Zebra написав: Alex2006 написав:
Запомним этот твит
Так же кричали и про 27 и про 25 и про 23 в своё время
Да помним мы как ты по 24 слился и на депо.
А как перед тем по 26 как-то забыли снова и что в итоге все равно в плюсе?) понимаю
и как пролетели те кто поверил в ваш загон про 30)) благо война хоть сейчас помогла вашему бреду в аналитике)
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Alex2006
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:11
Alex2007 написав:
мне вообще непонятно зачем черный рынок так разогнался во второй половине прошлой недели, когда уже самым отбитым было известно про мощную прямую фин.поддержку (кредитную или грантовую - не важно, потом будут разбираться что к чему) от G7 (18.5 млрд) и от США (да там не 40 млрд, но и 7.5 - это много) на ближайшее время. Кто на это повелся я не знаю даже. При этом 30% разрыва от официального курса, который сменять никто и не собирается пока что - это какой-то развод.
Я об этом в ещё в прошлую пятницу писал.
Кто не верит - смотрите мои сообщения на форуме//)
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:11
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39
падаем
USD/UAH 35.6/36
EUR/UAH 37.9/38.5
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:12
Alex2007 написав:
мне вообще непонятно зачем черный рынок так разогнался во второй половине прошлой недели, когда уже самым отбитым было известно про мощную прямую фин.поддержку (кредитную или грантовую - не важно, потом будут разбираться что к чему) от G7 (18.5 млрд) и от США (да там не 40 млрд, но и 7.5 - это много) на ближайшее время. Кто на это повелся я не знаю даже. При этом 30% разрыва от официального курса, который сменять никто и не собирается пока что - это какой-то развод.
Это ж стандартный подход в загоне оленей. Та неделя была последней до обновлений НБУ по нарушению монополии ЧР, поэтому надо было навести максимальную панику на оленей и хорошенько постричь их напоследок, тут ничего нового
Ещё и зебро-кабанчиков наверняка запускали сюда и на загон-портал для усиления паники
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Alex2006
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:15
SILVER_UA написав:
С понедельника как с наличием валюты в кассах банков для продажи ?
ровно так же, как и в прошлую пятницу -- заходите в интересующие отделения банков -- уточняйте "как с наличием валюты в кассах".
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:18
Alex2006 написав:
хорошенько постричь их напоследок
Тепер залишилась справа за малим - зняти заборону продажу валюти онлайн в банках 🤔
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:44
каким образом можно купить по 29 , а продать по 30+ ?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:50
Примат написав:
каким образом можно купить по 29 , а продать по 30+ ?
найти продавца за 29, и покупателя за 30+
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:58
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