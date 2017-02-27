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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9526952795289529
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:27

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39

падаем
USD/UAH 35.6/36
EUR/UAH 37.9/38.5


Вітаю. Хоч одна гарна новина. Ранок почався не добре. Було три прильоти
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:28

Киев уже развернулся.
Минимум был с 12 до 13.
Доллар отдавали по 35,60 - 35,70;
Теперь по 36...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:34

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39

Як впаде курс? Де дно?
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Готівка так добре падає, що є добре.
Вчора купляв 37.4, сьогодні вже 35.9. Місто Лева.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:42

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39

падаем
USD/UAH 35.6/36
EUR/UAH 37.9/38.5

подскочили
USD/UAH 35.9/36.3
EUR/UAH 38/38.6
edvardd
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