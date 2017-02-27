|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 тра, 2022 12:27
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39
падаем
USD/UAH 35.6/36
EUR/UAH 37.9/38.5
Вітаю. Хоч одна гарна новина. Ранок почався не добре. Було три прильоти
-
knoppixx
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 19.02.12
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 тра, 2022 12:28
Киев уже развернулся.
Минимум был с 12 до 13.
Доллар отдавали по 35,60 - 35,70;
Теперь по 36...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2683
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 тра, 2022 12:34
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39
Як впаде курс? Де дно?
-
knoppixx
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 19.02.12
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 тра, 2022 12:36
Готівка так добре падає, що є добре.
Вчора купляв 37.4, сьогодні вже 35.9. Місто Лева.
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 544
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 тра, 2022 12:42
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39
падаем
USD/UAH 35.6/36
EUR/UAH 37.9/38.5
подскочили
USD/UAH 35.9/36.3
EUR/UAH 38/38.6
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7329
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 1934 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1590
|10213048
|
|
|30574
|29631719
|
|
|7972
|22522923
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|