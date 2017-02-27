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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 тра, 2022 11:44
каким образом можно купить по 29 , а продать по 30+ ?
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Примат
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:50
Примат написав:
каким образом можно купить по 29 , а продать по 30+ ?
найти продавца за 29, и покупателя за 30+
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bamper
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:58
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vitaliian
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:27
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39
падаем
USD/UAH 35.6/36
EUR/UAH 37.9/38.5
Вітаю. Хоч одна гарна новина. Ранок почався не добре. Було три прильоти
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knoppixx
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:28
Киев уже развернулся.
Минимум был с 12 до 13.
Доллар отдавали по 35,60 - 35,70;
Теперь по 36...
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asti
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:34
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39
Як впаде курс? Де дно?
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knoppixx
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:36
Готівка так добре падає, що є добре.
Вчора купляв 37.4, сьогодні вже 35.9. Місто Лева.
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sailed
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:42
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39
падаем
USD/UAH 35.6/36
EUR/UAH 37.9/38.5
подскочили
USD/UAH 35.9/36.3
EUR/UAH 38/38.6
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edvardd
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:44
Вже знову розвернулись. Помітив таке відбувається коли з'являється Alex2006 і розказує, що йдемо до...
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Zochan
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:45
Alex2007 написав:
мне вообще непонятно зачем черный рынок так разогнался во второй половине прошлой недели, когда уже самым отбитым было известно про мощную прямую фин.поддержку (кредитную или грантовую - не важно, потом будут разбираться что к чему) от G7 (18.5 млрд) и от США (да там не 40 млрд, но и 7.5 - это много) на ближайшее время. Кто на это повелся я не знаю даже. При этом 30% разрыва от официального курса, который сменять никто и не собирается пока что - это какой-то развод.
Спекуляция чистой воды. Маски уже сорваны. Ситуация никого не останавливает.
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копейка
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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