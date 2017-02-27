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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9525952695279528
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sailed написав:Готівка так добре падає, що є добре.
Вчора купляв 37.4, сьогодні вже 35.9. Місто Лева.
Ви напевно вчора з самого ранку купували :( В обід вже 36.50.
Сьогодні бачив 35.55. Зараз 36.20
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.05.2022..........26.05.2022
дата розрахунку..............24.05.2022...........25.05.2022
Євро.................................31,3437................31,1813...-0.52%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0658 (вчера 1.0714).

Индекс доллара DXY в 15-00 102.34 (вчера 101.96)
Сибарит
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