Ви напевно вчора з самого ранку купували В обід вже 36.50.sailed написав:Готівка так добре падає, що є добре.
Вчора купляв 37.4, сьогодні вже 35.9. Місто Лева.
Сьогодні бачив 35.55. Зараз 36.20
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 тра, 2022 14:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ви напевно вчора з самого ранку купували В обід вже 36.50.
Сьогодні бачив 35.55. Зараз 36.20
Додано: Сер 25 тра, 2022 14:24
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.05.2022..........26.05.2022
дата розрахунку..............24.05.2022...........25.05.2022
Євро.................................31,3437................31,1813...-0.52%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0658 (вчера 1.0714).
Индекс доллара DXY в 15-00 102.34 (вчера 101.96)
Додано: Сер 25 тра, 2022 15:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А Ви вже забули, що Alex2006, то антипод відомого Кабанчика:)
Додано: Сер 25 тра, 2022 15:41
Додано: Сер 25 тра, 2022 15:50
edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.
Додано: Сер 25 тра, 2022 16:10
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