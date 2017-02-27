Ви напевно вчора з самого ранку купували В обід вже 36.50.sailed написав:Готівка так добре падає, що є добре.
Вчора купляв 37.4, сьогодні вже 35.9. Місто Лева.
Сьогодні бачив 35.55. Зараз 36.20
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 тра, 2022 14:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ви напевно вчора з самого ранку купували В обід вже 36.50.
Сьогодні бачив 35.55. Зараз 36.20
Додано: Сер 25 тра, 2022 14:24
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.05.2022..........26.05.2022
дата розрахунку..............24.05.2022...........25.05.2022
Євро.................................31,3437................31,1813...-0.52%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0658 (вчера 1.0714).
Индекс доллара DXY в 15-00 102.34 (вчера 101.96)
Додано: Сер 25 тра, 2022 15:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А Ви вже забули, що Alex2006, то антипод відомого Кабанчика:)
Додано: Сер 25 тра, 2022 15:41
Додано: Сер 25 тра, 2022 15:50
edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.
Додано: Сер 25 тра, 2022 16:10
Додано: Сер 25 тра, 2022 16:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Може справді проблеми з готівковою валютою (вище була теорія).
Додано: Сер 25 тра, 2022 16:21
без тормозов, у нас же рынок, он все перетрет
п.с. на чем упали, на том и поднялись на пустых новостях
Додано: Сер 25 тра, 2022 16:33
проблема в том, что те, которых теперь не пускают на МБ покупают на ЧР, возможно они теперь начнут пылесосить банки...
USD/UAH 36.4/36.9
EUR/UAH 38.6/39.4
Додано: Сер 25 тра, 2022 17:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тут зависит от того есть ли подпитка касс валютой с межбанка (помимо валюты от приноса) или нет.
Вроде как готивкову валюту разрешается продавать именно от приноса. Если это так, то банки просто начали работать в таком же режиме как и обычные обменники, разделив с ними конкуренцию. И на курс это не повлияет никак. Те качели которые мы видим/видели - это просто качели, зависящие либо от каких-то других факторов, либо просто от желания кого-то заработать на загонах.
Если же банки все-таки будут как-то продавать валюту, купленную на межбанке по 29, тогда наверное будет какой-то дополнительный приток валюты, которого раньше не было (но они с таким же успехом могли бы продавать и неделю, две назад, хотя бы на 3-6 месячный депозит, чего не делали).
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