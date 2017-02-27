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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9526952795289529>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sailed написав:Готівка так добре падає, що є добре.
Вчора купляв 37.4, сьогодні вже 35.9. Місто Лева.
Ви напевно вчора з самого ранку купували :( В обід вже 36.50.
Сьогодні бачив 35.55. Зараз 36.20
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.05.2022..........26.05.2022
дата розрахунку..............24.05.2022...........25.05.2022
Євро.................................31,3437................31,1813...-0.52%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0658 (вчера 1.0714).

Индекс доллара DXY в 15-00 102.34 (вчера 101.96)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zochan написав:Вже знову розвернулись. Помітив таке відбувається коли з'являється Alex2006 і розказує, що йдемо до... :)


А Ви вже забули, що Alex2006, то антипод відомого Кабанчика:)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:41

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 36/36.4
EUR/UAH 38.4/39

падаем
USD/UAH 35.6/36
EUR/UAH 37.9/38.5

подскочили
USD/UAH 35.9/36.3
EUR/UAH 38/38.6

USD/UAH 36.3/36.8
EUR/UAH 38.7/39.5
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:50

edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:10

  alex_dvornichenko написав:edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.


и? как вы себе представляете это дальше? разрыв чр от стабильного нбу сколько процентов - 40%, 50% (=44-45 грн/$), ... ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

alex_dvornichenko написав:edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.
Може справді проблеми з готівковою валютою (вище була теорія).
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:21

  Alex2007 написав:
  alex_dvornichenko написав:edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.


и? как вы себе представляете это дальше? разрыв чр от стабильного нбу сколько процентов - 40%, 50% (=44-45 грн/$), ... ?

без тормозов, у нас же рынок, он все перетрет

п.с. на чем упали, на том и поднялись на пустых новостях
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:33

  Zochan написав:
alex_dvornichenko написав:edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.
Може справді проблеми з готівковою валютою (вище була теорія).

проблема в том, что те, которых теперь не пускают на МБ покупают на ЧР, возможно они теперь начнут пылесосить банки...

USD/UAH 36.4/36.9
EUR/UAH 38.6/39.4
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:проблема в том, что те, которых теперь не пускают на МБ покупают на ЧР, возможно они теперь начнут пылесосить банки...


тут зависит от того есть ли подпитка касс валютой с межбанка (помимо валюты от приноса) или нет.
Вроде как готивкову валюту разрешается продавать именно от приноса. Если это так, то банки просто начали работать в таком же режиме как и обычные обменники, разделив с ними конкуренцию. И на курс это не повлияет никак. Те качели которые мы видим/видели - это просто качели, зависящие либо от каких-то других факторов, либо просто от желания кого-то заработать на загонах.
Если же банки все-таки будут как-то продавать валюту, купленную на межбанке по 29, тогда наверное будет какой-то дополнительный приток валюты, которого раньше не было (но они с таким же успехом могли бы продавать и неделю, две назад, хотя бы на 3-6 месячный депозит, чего не делали).
Alex2007
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