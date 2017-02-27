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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 тра, 2022 17:05
Zochan написав:
alex_dvornichenko написав:edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.
Може справді проблеми з готівковою валютою (вище була теорія).
И выше же написали, что _никакой_ проблемы с наличной валютой -- нет.
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ