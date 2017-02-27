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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 тра, 2022 17:05
Zochan написав:
alex_dvornichenko написав:edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.
Може справді проблеми з готівковою валютою (вище була теорія).
И выше же написали, что _никакой_ проблемы с наличной валютой -- нет.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 18:03
Alex2007 написав: alex_dvornichenko написав:edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.
и? как вы себе представляете это дальше? разрыв чр от стабильного нбу сколько процентов - 40%, 50% (=44-45 грн/$), ... ?
Сейчас рынок больше эмоциональный, чем прагматичный. Сегодня куча негатива в новостях и понеслась.
Если межбанк НБУ может как то контролировать, то на налике шабаш.
И да, официальных каналов перетока доллара с межбанка в бумагу вроде как нет.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 18:06
Alex2007 написав: edvardd написав:
проблема в том, что те, которых теперь не пускают на МБ покупают на ЧР, возможно они теперь начнут пылесосить банки...
тут зависит от того есть ли подпитка касс валютой с межбанка (помимо валюты от приноса) или нет.
Вроде как готивкову валюту разрешается продавать именно от приноса. Если это так, то банки просто начали работать в таком же режиме как и обычные обменники, разделив с ними конкуренцию. И на курс это не повлияет никак. Те качели которые мы видим/видели - это просто качели, зависящие либо от каких-то других факторов, либо просто от желания кого-то заработать на загонах.
Если же банки все-таки будут как-то продавать валюту, купленную на межбанке по 29, тогда наверное будет какой-то дополнительный приток валюты, которого раньше не было (но они с таким же успехом могли бы продавать и неделю, две назад, хотя бы на 3-6 месячный депозит, чего не делали).
так запрет на депозит продавать и на онлайн продажи...чтобы с гришы не бежали в бакс
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Додано: Сер 25 тра, 2022 18:08
_hunter написав:
И выше же написали, что _никакой_ проблемы с наличной валютой -- нет.
если нет почему не открыть онлайн продажу
это же комиссионный заработок для банков. Банкам прибыль не нужна? Видать проблемы таки есть.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 18:36
vitaliian написав: _hunter написав:
И выше же написали, что _никакой_ проблемы с наличной валютой -- нет.
если нет почему не открыть онлайн продажу
это же комиссионный заработок для банков. Банкам прибыль не нужна? Видать проблемы таки есть.
не было бы
курс был бы 29 как нбу хочет
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Додано: Сер 25 тра, 2022 18:40
vitaliian написав:
если нет почему не открыть онлайн продажу
_hunter написав:
И выше же написали, что _никакой_ проблемы с наличной валютой -- нет.
это же комиссионный заработок для банков. Банкам прибыль не нужна? Видать проблемы таки есть.
Я там же/выше ровно этот же вопрос задавал...
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Додано: Сер 25 тра, 2022 18:42
Alex2007 написав: alex_dvornichenko написав:edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.
и? как вы себе представляете это дальше? разрыв чр от стабильного нбу сколько процентов - 40%, 50% (=44-45 грн/$), ... ?
Если теория о "простонехватаетбумаги" окажется вздором, то какими гвоздями курс не прибивай, а эмиссия на нем будет продолжать сказываться.
И разрыв наличного от безналичного рынка будет потихоньку возрастать.
По сути, безнал для большинства граждан Украины на текущий момент - это нечто глубоко виртуальное.
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