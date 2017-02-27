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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9527952895299530>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:05

  Zochan написав:
alex_dvornichenko написав:edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.
Може справді проблеми з готівковою валютою (вище була теорія).

И выше же написали, что _никакой_ проблемы с наличной валютой -- нет.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:03

  Alex2007 написав:
  alex_dvornichenko написав:edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.


и? как вы себе представляете это дальше? разрыв чр от стабильного нбу сколько процентов - 40%, 50% (=44-45 грн/$), ... ?

Сейчас рынок больше эмоциональный, чем прагматичный. Сегодня куча негатива в новостях и понеслась.
Если межбанк НБУ может как то контролировать, то на налике шабаш.
И да, официальных каналов перетока доллара с межбанка в бумагу вроде как нет.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:06

  Alex2007 написав:
  edvardd написав:проблема в том, что те, которых теперь не пускают на МБ покупают на ЧР, возможно они теперь начнут пылесосить банки...


тут зависит от того есть ли подпитка касс валютой с межбанка (помимо валюты от приноса) или нет.
Вроде как готивкову валюту разрешается продавать именно от приноса. Если это так, то банки просто начали работать в таком же режиме как и обычные обменники, разделив с ними конкуренцию. И на курс это не повлияет никак. Те качели которые мы видим/видели - это просто качели, зависящие либо от каких-то других факторов, либо просто от желания кого-то заработать на загонах.
Если же банки все-таки будут как-то продавать валюту, купленную на межбанке по 29, тогда наверное будет какой-то дополнительный приток валюты, которого раньше не было (но они с таким же успехом могли бы продавать и неделю, две назад, хотя бы на 3-6 месячный депозит, чего не делали).

так запрет на депозит продавать и на онлайн продажи...чтобы с гришы не бежали в бакс
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:08

  _hunter написав:И выше же написали, что _никакой_ проблемы с наличной валютой -- нет.
если нет почему не открыть онлайн продажу :D это же комиссионный заработок для банков. Банкам прибыль не нужна? Видать проблемы таки есть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:36

  vitaliian написав:
  _hunter написав:И выше же написали, что _никакой_ проблемы с наличной валютой -- нет.
если нет почему не открыть онлайн продажу :D это же комиссионный заработок для банков. Банкам прибыль не нужна? Видать проблемы таки есть.

не было бы 8) курс был бы 29 как нбу хочет
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:40

  vitaliian написав:
  _hunter написав:И выше же написали, что _никакой_ проблемы с наличной валютой -- нет.
если нет почему не открыть онлайн продажу :D это же комиссионный заработок для банков. Банкам прибыль не нужна? Видать проблемы таки есть.

Я там же/выше ровно этот же вопрос задавал...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:42

  Alex2007 написав:
  alex_dvornichenko написав:edvardd
Новости о траншах и о разрешении банкам торговать уже переварили, пошли танцевать вверх дальше.


и? как вы себе представляете это дальше? разрыв чр от стабильного нбу сколько процентов - 40%, 50% (=44-45 грн/$), ... ?

Если теория о "простонехватаетбумаги" окажется вздором, то какими гвоздями курс не прибивай, а эмиссия на нем будет продолжать сказываться.
И разрыв наличного от безналичного рынка будет потихоньку возрастать.
По сути, безнал для большинства граждан Украины на текущий момент - это нечто глубоко виртуальное.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:36

  konstantin kirovograd написав:
  Alex2007 написав:
  edvardd написав:проблема в том, что те, которых теперь не пускают на МБ покупают на ЧР, возможно они теперь начнут пылесосить банки...


тут зависит от того есть ли подпитка касс валютой с межбанка (помимо валюты от приноса) или нет.
Вроде как готивкову валюту разрешается продавать именно от приноса. Если это так, то банки просто начали работать в таком же режиме как и обычные обменники, разделив с ними конкуренцию. И на курс это не повлияет никак. Те качели которые мы видим/видели - это просто качели, зависящие либо от каких-то других факторов, либо просто от желания кого-то заработать на загонах.
Если же банки все-таки будут как-то продавать валюту, купленную на межбанке по 29, тогда наверное будет какой-то дополнительный приток валюты, которого раньше не было (но они с таким же успехом могли бы продавать и неделю, две назад, хотя бы на 3-6 месячный депозит, чего не делали).

так запрет на депозит продавать и на онлайн продажи...чтобы с гришы не бежали в бакс


вчера звонил в газмяс на теплую линию, надо было кое-что узнать, заодно просто ради интереса спросил насчет конверт-депозитов - сказали да, можно - правда курс вчера был 37. Не знаю как они это оформляют. Но на уточняющий вопрос "если в кассе нет долларов, то на депозит продадут? - да". Как было неделю назад я не знаю.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

скажу даже больше - если закидываешь через кассу банка валюту на карту, то обратно потом эту валюту не выкупить..... Можно выкупить только с оборота, но каким-то чудом пополнение валютки не попадает "под оборот".... теоретически можно ее обратно выкупить - но не точно, т.к. редко сейчас какие кассиры сейчас продают валюту первому встречному... Вот какую хрень "исполняют" в АБанке - как в других - хз :shock: - меня так отшили недавно - решил поделиться "зашкваром"
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:57

  asti написав:Киев уже развернулся.
Минимум был с 12 до 13.
Доллар отдавали по 35,60 - 35,70;
Теперь по 36...
Эх, не успел купить в ТАСе па 36))
Но, возможно и к лучшему, так как считаю, что сегодня мы просто отскочили и ещё можем вниз опуститься//)
asti
 
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