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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 тра, 2022 19:59
greenback1996 написав:
скажу даже больше - если закидываешь через кассу банка валюту на карту, то обратно потом эту валюту не выкупить..... Можно выкупить только с оборота, но каким-то чудом пополнение валютки не попадает "под оборот".... теоретически можно ее обратно выкупить - но не точно, т.к. редко сейчас какие кассиры сейчас продают валюту первому встречному... Вот какую хрень "исполняют" в АБанке - как в других - хз
- меня так отшили недавно - решил поделиться "зашкваром"
В А-банке мне сказали, что они (негласно) валюту не продают, а только покупают так как им нечем рассчитываться с валютными вкладчиками забирающими депозиты//)
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asti
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Додано: Сер 25 тра, 2022 20:02
greenback1996 написав:
скажу даже больше - если закидываешь через кассу банка валюту на карту, то обратно потом эту валюту не выкупить.....
а шо так можно было ?
там наверное все таки нужно разделять общий оборот валюты в кассе и конкретно принос (обмен долларов на гривни)
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Alex2007
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Додано: Сер 25 тра, 2022 20:19
asti написав:В А-банке мне сказали, что они (негласно) валюту не продают, а только покупают так как им нечем рассчитываться с валютными вкладчиками забирающими депозиты//)
Який курс був?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 20:23
asti написав: greenback1996 написав:
скажу даже больше - если закидываешь через кассу банка валюту на карту, то обратно потом эту валюту не выкупить..... Можно выкупить только с оборота, но каким-то чудом пополнение валютки не попадает "под оборот".... теоретически можно ее обратно выкупить - но не точно, т.к. редко сейчас какие кассиры сейчас продают валюту первому встречному... Вот какую хрень "исполняют" в АБанке - как в других - хз
- меня так отшили недавно - решил поделиться "зашкваром"
В А-банке мне сказали, что они (негласно) валюту не продают, а только покупают так как им нечем рассчитываться с валютными вкладчиками забирающими депозиты//)
меня тоже под этим соусом и "набрили" - думал, что у Суркиса не все "так грустно"
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greenback1996
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Додано: Сер 25 тра, 2022 20:29
greenback1996 написав:
меня тоже под этим соусом и "набрили" - думал, что у Суркиса не все "так грустно" Как ни как - Алигарх
Та не заздріть, Григорій в декларації вказував 10-ки мульйонів $ на депо. Уявляєте скільки би це йому по чергам микатись, щоб забрати по лімітах НБУ все нажите?
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ЛОБ
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