RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9527952895299530
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:59

  greenback1996 написав:скажу даже больше - если закидываешь через кассу банка валюту на карту, то обратно потом эту валюту не выкупить..... Можно выкупить только с оборота, но каким-то чудом пополнение валютки не попадает "под оборот".... теоретически можно ее обратно выкупить - но не точно, т.к. редко сейчас какие кассиры сейчас продают валюту первому встречному... Вот какую хрень "исполняют" в АБанке - как в других - хз :shock: - меня так отшили недавно - решил поделиться "зашкваром"
В А-банке мне сказали, что они (негласно) валюту не продают, а только покупают так как им нечем рассчитываться с валютными вкладчиками забирающими депозиты//)
asti
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 20:02

  greenback1996 написав:скажу даже больше - если закидываешь через кассу банка валюту на карту, то обратно потом эту валюту не выкупить.....


:roll:
а шо так можно было ?
Зображення


там наверное все таки нужно разделять общий оборот валюты в кассе и конкретно принос (обмен долларов на гривни)
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3463
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1714 раз.
Подякували: 1568 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 20:13

  Alex2007 написав:
  greenback1996 написав:скажу даже больше - если закидываешь через кассу банка валюту на карту, то обратно потом эту валюту не выкупить.....


:roll:
а шо так можно было ?
Зображення


там наверное все таки нужно разделять общий оборот валюты в кассе и конкретно принос (обмен долларов на гривни)


та вот и я же о том))) Хз кто придумал такой "кидок" - НБУ или АБанк :roll:
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 133
З нами з: 26.07.18
Подякував: 467 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:В А-банке мне сказали, что они (негласно) валюту не продают, а только покупают так как им нечем рассчитываться с валютными вкладчиками забирающими депозиты//)

Який курс був?
Zochan
 
Повідомлень: 509
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 20:23

  asti написав:
  greenback1996 написав:скажу даже больше - если закидываешь через кассу банка валюту на карту, то обратно потом эту валюту не выкупить..... Можно выкупить только с оборота, но каким-то чудом пополнение валютки не попадает "под оборот".... теоретически можно ее обратно выкупить - но не точно, т.к. редко сейчас какие кассиры сейчас продают валюту первому встречному... Вот какую хрень "исполняют" в АБанке - как в других - хз :shock: - меня так отшили недавно - решил поделиться "зашкваром"
В А-банке мне сказали, что они (негласно) валюту не продают, а только покупают так как им нечем рассчитываться с валютными вкладчиками забирающими депозиты//)



меня тоже под этим соусом и "набрили" - думал, что у Суркиса не все "так грустно" 8)
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 133
З нами з: 26.07.18
Подякував: 467 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenback1996 написав:меня тоже под этим соусом и "набрили" - думал, что у Суркиса не все "так грустно" Как ни как - Алигарх

Та не заздріть, Григорій в декларації вказував 10-ки мульйонів $ на депо. Уявляєте скільки би це йому по чергам микатись, щоб забрати по лімітах НБУ все нажите?
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5087
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:14

  Zochan написав:
asti написав:В А-банке мне сказали, что они (негласно) валюту не продают, а только покупают так как им нечем рассчитываться с валютными вкладчиками забирающими депозиты//)
Який курс був?
32,18...
asti
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:35

Кто-нибудь знает ресурс на котором можно отслеживать реальный (коммерческий) курс гривна/доллар?
Интересуют графики. Спасибо//)
asti
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:00

  asti написав:Кто-нибудь знает ресурс на котором можно отслеживать реальный (коммерческий) курс гривна/доллар?
Интересуют графики. Спасибо//)

https://charts.finance.ua/ua/currency/order/-/1/usd
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11251
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2439 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9527952895299530
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 158, 159, 160
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1590 10213432
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 тра, 2022 12:05
kulikrom
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3057, 3058, 3059
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30581 29632375
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 тра, 2022 04:36
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22522972
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (166)
25.05.2022 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.