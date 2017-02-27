|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 тра, 2022 01:27
gorbatiuk_v написав:
а вы где все время с 15 апреля были?
та я то знаю, что в постанове написано про возможность продажи в кассе только сданной валюты (т.е. именно проданной клиентом банку за гривну).
Я удивился немного другому.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Чет 26 тра, 2022 01:52, всього редагувалось 2 разів.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3464
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1715 раз.
- Подякували: 1568 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 26 тра, 2022 01:35
Alex2007 написав: gorbatiuk_v написав:
а вы где все время с 15 апреля были?
Как-то в голову раньше такая гениальная и простая идея не приходила, а ведь могло раньше и срабатывать. Наверное.
"Наверное"...
***мяс этим давненько промышляет...
п.с. отредактировал
Востаннє редагувалось alibob
в Чет 26 тра, 2022 01:48, всього редагувалось 1 раз.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 230
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1590
|10242595
|
|
|30581
|29650171
|
|
|7972
|22523035
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|