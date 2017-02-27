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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9529953095319532>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:15

  greenback1996 написав:
  Alex2007 написав:
  greenback1996 написав:скажу даже больше - если закидываешь через кассу банка валюту на карту, то обратно потом эту валюту не выкупить.....


:roll:
а шо так можно было ?
Зображення


там наверное все таки нужно разделять общий оборот валюты в кассе и конкретно принос (обмен долларов на гривни)


та вот и я же о том))) Хз кто придумал такой "кидок" - НБУ или АБанк :roll:


а вы где все время с 15 апреля были? "кидок" был изначально описан - банк может продать только то что купил у клиентов в обмен на гривну, а не тупо принял пополнение на карту.
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 01:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  gorbatiuk_v написав:а вы где все время с 15 апреля были?


та я то знаю, что в постанове написано про возможность продажи в кассе только сданной валюты (т.е. именно проданной клиентом банку за гривну).
Я удивился немного другому. :wink: :idea: :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 26 тра, 2022 01:52, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 01:35

  Alex2007 написав:
  gorbatiuk_v написав:а вы где все время с 15 апреля были?

Как-то в голову раньше такая гениальная и простая идея не приходила, а ведь могло раньше и срабатывать. Наверное.


"Наверное"...
***мяс этим давненько промышляет...

п.с. отредактировал
Востаннє редагувалось alibob в Чет 26 тра, 2022 01:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 06:48

  Alex2007 написав:
  edvardd написав:проблема в том, что те, которых теперь не пускают на МБ покупают на ЧР, возможно они теперь начнут пылесосить банки...


тут зависит от того есть ли подпитка касс валютой с межбанка (помимо валюты от приноса) или нет.
Вроде как готивкову валюту разрешается продавать именно от приноса. Если это так, то банки просто начали работать в таком же режиме как и обычные обменники, разделив с ними конкуренцию. И на курс это не повлияет никак. Те качели которые мы видим/видели - это просто качели, зависящие либо от каких-то других факторов, либо просто от желания кого-то заработать на загонах.
Если же банки все-таки будут как-то продавать валюту, купленную на межбанке по 29, тогда наверное будет какой-то дополнительный приток валюты, которого раньше не было (но они с таким же успехом могли бы продавать и неделю, две назад, хотя бы на 3-6 месячный депозит, чего не делали).

Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили)))
100$!!!)))
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 07:05

  Kravec_5 написав:
  Alex2007 написав:
  edvardd написав:проблема в том, что те, которых теперь не пускают на МБ покупают на ЧР, возможно они теперь начнут пылесосить банки...


тут зависит от того есть ли подпитка касс валютой с межбанка (помимо валюты от приноса) или нет.
Вроде как готивкову валюту разрешается продавать именно от приноса. Если это так, то банки просто начали работать в таком же режиме как и обычные обменники, разделив с ними конкуренцию. И на курс это не повлияет никак. Те качели которые мы видим/видели - это просто качели, зависящие либо от каких-то других факторов, либо просто от желания кого-то заработать на загонах.
Если же банки все-таки будут как-то продавать валюту, купленную на межбанке по 29, тогда наверное будет какой-то дополнительный приток валюты, которого раньше не было (но они с таким же успехом могли бы продавать и неделю, две назад, хотя бы на 3-6 месячный депозит, чего не делали).

Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили)))
100$!!!)))

Ну а что вы хотели? -- просто так забрать валюту, которую вам же можно с дисконтом в 10 гривен на баксе продать? -- в чем экономический смысл данной операции? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

35.50-36.00/36.90-37.00
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кто то знает почему https://mustbe.ml/kurs/ давно не обновляется?
удобно было...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:15

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:17

  чик написав:кто то знает почему https://mustbe.ml/kurs/ давно не обновляется?
удобно было...

А что по Одессе не "прилетало"?....
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Kravec_5 написав:Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили)))
100$!!!)))

Йдіть у відділення і пробуйте знімати цих нещасних 100$, якщо не буде в касі, тоді вже чекайте на підтвердження замовлення.
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