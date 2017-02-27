edvardd написав:проблема в том, что те, которых теперь не пускают на МБ покупают на ЧР, возможно они теперь начнут пылесосить банки...
тут зависит от того есть ли подпитка касс валютой с межбанка (помимо валюты от приноса) или нет. Вроде как готивкову валюту разрешается продавать именно от приноса. Если это так, то банки просто начали работать в таком же режиме как и обычные обменники, разделив с ними конкуренцию. И на курс это не повлияет никак. Те качели которые мы видим/видели - это просто качели, зависящие либо от каких-то других факторов, либо просто от желания кого-то заработать на загонах. Если же банки все-таки будут как-то продавать валюту, купленную на межбанке по 29, тогда наверное будет какой-то дополнительный приток валюты, которого раньше не было (но они с таким же успехом могли бы продавать и неделю, две назад, хотя бы на 3-6 месячный депозит, чего не делали).
Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили))) 100$!!!)))
edvardd написав:проблема в том, что те, которых теперь не пускают на МБ покупают на ЧР, возможно они теперь начнут пылесосить банки...
тут зависит от того есть ли подпитка касс валютой с межбанка (помимо валюты от приноса) или нет. Вроде как готивкову валюту разрешается продавать именно от приноса. Если это так, то банки просто начали работать в таком же режиме как и обычные обменники, разделив с ними конкуренцию. И на курс это не повлияет никак. Те качели которые мы видим/видели - это просто качели, зависящие либо от каких-то других факторов, либо просто от желания кого-то заработать на загонах. Если же банки все-таки будут как-то продавать валюту, купленную на межбанке по 29, тогда наверное будет какой-то дополнительный приток валюты, которого раньше не было (но они с таким же успехом могли бы продавать и неделю, две назад, хотя бы на 3-6 месячный депозит, чего не делали).
Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили))) 100$!!!)))
Ну а что вы хотели? -- просто так забрать валюту, которую вам же можно с дисконтом в 10 гривен на баксе продать? -- в чем экономический смысл данной операции?