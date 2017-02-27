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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9529953095319532
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:28

  Alex2007 написав:
  greenback1996 написав:скажу даже больше - если закидываешь через кассу банка валюту на карту, то обратно потом эту валюту не выкупить.....


:roll:
а шо так можно было ?
Зображення


там наверное все таки нужно разделять общий оборот валюты в кассе и конкретно принос (обмен долларов на гривни)

НБУ пока что разрешил продавать, только то, что сдали в кассу. А пополнение карт или размещение на депо в эту категорию не попадает. Эту валюту банки держат для выдачи с депо и/или валютных карт. Так было с самого начала войны. Вернее сначала был запрет на обмен, потом его разрешили с приноса, но по курсу около НБУ, а кто же в банк понесет, когда на ЧР на 2-3 грн выше был. Сейчас курс отпустили для обмена в кассе, но все равно туда никто сдавать не несет... Вот если бы вы обменяли валюту на грн, то могли бы эту валюту и обменять обратно (в теории, а на практике х.з. или она уже не поделена между своими)
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:32

  Миша-клиент написав:
  FairyPrince написав:Вітаю! А банки взагалі долар видають в касі? Не продаж а саме зняти з карти якщо я маю на ній валюту.


"Райфф" - "морозится", мол, ЛИШЬ в пределах лимита НБУ.

Выдают, если есть в кассе и да в пределах НБУ - 100К грн в день в эквиваленте.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:36

  чик написав:кто то знает почему https://mustbe.ml/kurs/ давно не обновляется?
удобно было...


В телеграмм канале https://t.me/ukrrates_online
есть эта информация.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:46

  edvardd написав:
  чик написав:кто то знает почему https://mustbe.ml/kurs/ давно не обновляется?
удобно было...

А что по Одессе не "прилетало"?....

прилетает периодически, а при чём здесь таблица курсов?...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 09:10

  чик написав:
  edvardd написав:
  чик написав:кто то знает почему https://mustbe.ml/kurs/ давно не обновляется?
удобно было...

А что по Одессе не "прилетало"?....

прилетает периодически, а при чём здесь таблица курсов?...

а при том, что её ведёт один человек, с которым в текущей ситуации может быть, что угодно...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 09:11

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 36.4/36.9
EUR/UAH 38.6/39.4

USD/UAH 36.5/37
EUR/UAH 38.7/39.5
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 09:24

Кто как думает, куда пойдёт курс сегодня, ближайшие дни?
Я всё-таки продолжаю считать что вчерашний разворот - это отскок и мы ещё опустимся в район 35,5 - 35,7 на нале//)
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 09:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пропоную модераторам видати медальку шановному Zebra ,як найкращому середньостроковому ( півроку-рік) прогнозисту курсу грн/дол.Це не сарказм та не політика.Частково завдяки його прогнозам вдалося не втратити значні фінанси.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 09:30

  Electron написав:
  чик написав:кто то знает почему https://mustbe.ml/kurs/ давно не обновляется?
удобно было...


В телеграмм канале https://t.me/ukrrates_online
есть эта информация.

Левые курсы какие-то, на сайтах банков совсем другие курсы.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 09:32

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 36.4/36.9
EUR/UAH 38.6/39.4
USD/UAH 36.5/37
EUR/UAH 38.7/39.5
Львів
USD 35.60 / 37.00
EUR 37.50 / 38.50
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