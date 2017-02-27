Додано: Чет 26 тра, 2022 08:28

Alex2007 написав: greenback1996 написав: скажу даже больше - если закидываешь через кассу банка валюту на карту, то обратно потом эту валюту не выкупить..... скажу даже больше - если закидываешь через кассу банка валюту на карту, то обратно потом эту валюту не выкупить.....





а шо так можно было ?







там наверное все таки нужно разделять общий оборот валюты в кассе и конкретно принос (обмен долларов на гривни) а шо так можно было ?там наверное все таки нужно разделять общий оборот валюты в кассе и конкретно принос (обмен долларов на гривни)

НБУ пока что разрешил продавать, только то, что сдали в кассу. А пополнение карт или размещение на депо в эту категорию не попадает. Эту валюту банки держат для выдачи с депо и/или валютных карт. Так было с самого начала войны. Вернее сначала был запрет на обмен, потом его разрешили с приноса, но по курсу около НБУ, а кто же в банк понесет, когда на ЧР на 2-3 грн выше был. Сейчас курс отпустили для обмена в кассе, но все равно туда никто сдавать не несет... Вот если бы вы обменяли валюту на грн, то могли бы эту валюту и обменять обратно (в теории, а на практике х.з. или она уже не поделена между своими)