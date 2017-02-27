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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 тра, 2022 10:31
budivelnik написав:
Львів
USD 35.60 / 37.00
Приват купляє по 36,00 - більше за інших.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 10:43
Добрый день.Как считаете:есть сейчас смысл конвертировать доллар в евро по курсу 1,07?паритета я так понимаю вряд ли дождемся..
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Konst1988
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Додано: Чет 26 тра, 2022 10:59
Konst1988 написав:
Добрый день.Как считаете:есть сейчас смысл конвертировать доллар в евро по курсу 1,07?паритета я так понимаю вряд ли дождемся..
Долари я б не чіпав а ось за гривню купляв би євро
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Додано: Чет 26 тра, 2022 11:16
Konst1988 написав:
Как считаете:есть сейчас смысл конвертировать доллар в евро по курсу 1,07?
паритета я так понимаю вряд ли дождемся..
та ладно
ще ж навіть не було типу "Майнільського інциденту" з "продовженням"...
"далі буде" палюбому.
Вам Ябацка і "карту покаже"
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Додано: Чет 26 тра, 2022 11:40
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 36.4/36.9
EUR/UAH 38.6/39.4
USD/UAH 36.5/37
EUR/UAH 38.7/39.5
USD/UAH 36.5/36.8
EUR/UAH 38.7/39.3
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Сер 04 тра, 2022 16:05
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