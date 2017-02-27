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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9531953295339534>
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:Львів
USD 35.60 / 37.00

Приват купляє по 36,00 - більше за інших.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день.Как считаете:есть сейчас смысл конвертировать доллар в евро по курсу 1,07?паритета я так понимаю вряд ли дождемся..
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:59

  Konst1988 написав:Добрый день.Как считаете:есть сейчас смысл конвертировать доллар в евро по курсу 1,07?паритета я так понимаю вряд ли дождемся..

Долари я б не чіпав а ось за гривню купляв би євро
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 11:16

  Konst1988 написав:Как считаете:есть сейчас смысл конвертировать доллар в евро по курсу 1,07?
паритета я так понимаю вряд ли дождемся..
та ладно 8)
ще ж навіть не було типу "Майнільського інциденту" з "продовженням"...

"далі буде" палюбому.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 11:40

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 36.4/36.9
EUR/UAH 38.6/39.4

USD/UAH 36.5/37
EUR/UAH 38.7/39.5

USD/UAH 36.5/36.8
EUR/UAH 38.7/39.3
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:27

Война затягивается: что будет с курсом доллара? Что делать Нацбанку. Прогноз курса доллара и евро
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:54

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 36.4/36.9
EUR/UAH 38.6/39.4

USD/UAH 36.5/37
EUR/UAH 38.7/39.5

USD/UAH 36.5/36.8
EUR/UAH 38.7/39.3

USD/UAH 36.4/36.7
EUR/UAH 38.7/39.3
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:38

Для своїх курс такий встановили по євро? :roll:

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ST_11
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:42

это разрешение для банков продавать по своему курсу ниочём вообще. Ни в одном банке нет доллара.Разве что один плюс-обменки могли наглеть и курс приёма занижать а теперь им нужно ставить больше чем в банках.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:52

  konstantin kirovograd написав:это разрешение для банков продавать по своему курсу ниочём вообще. Ни в одном банке нет доллара.Разве что один плюс-обменки могли наглеть и курс приёма занижать а теперь им нужно ставить больше чем в банках.

Вдалося сьогодні в ПУМБі купити 300$(по 36.00) можна було і більше, але не було часу чекати.
Схема така - у них є онлайн система по всій Україні. Якщо хтось десь в якомусь відділенні ПУМБу здав валюту - вони можуть продати її вам, в кассі фізично бакси є.
Постоявши 15 хвилин я дочекався коли хтось припустимо у Львівській області здав 300$ - касир одразу мені їх забронювала і я їх купив.
Можна було чекати довше, і купити набагато більше $.
Востаннє редагувалось vossmy в Чет 26 тра, 2022 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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