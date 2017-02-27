vossmy написав:

konstantin kirovograd написав: это разрешение для банков продавать по своему курсу ниочём вообще. Ни в одном банке нет доллара.Разве что один плюс-обменки могли наглеть и курс приёма занижать а теперь им нужно ставить больше чем в банках. это разрешение для банков продавать по своему курсу ниочём вообще. Ни в одном банке нет доллара.Разве что один плюс-обменки могли наглеть и курс приёма занижать а теперь им нужно ставить больше чем в банках.

Схема така - у них є онлайн система по всій Україні. Якщо хтось десь в якомусь відділенні ПУМБу здав валюту - вони можуть продати її вам, в кассі фізично бакси є.

Вдалося сьогодні в ПУМБі купити 300$(по 36.00) можна було і більше, але не було часу чекати.Постоявши 15 хвилин я дочекався коли хтось припустимо у Львівській області здав 300$ - касир одразу мені їх забронювала і я їх купив.Можна було чекати довше, і купити набагато більше $.