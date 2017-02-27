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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 тра, 2022 13:57
vossmy написав:
Можна було чекати довго, і купити набагато більше $.
Таки проще чем через границу мотаться туда сюда )
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Додано: Чет 26 тра, 2022 14:03
vossmy написав: konstantin kirovograd написав:
это разрешение для банков продавать по своему курсу ниочём вообще. Ни в одном банке нет доллара.Разве что один плюс-обменки могли наглеть и курс приёма занижать а теперь им нужно ставить больше чем в банках.
Вдалося сьогодні в ПУМБі купити 300$(по 36.00) можна було і більше, але не було часу чекати.Схема така - у них є онлайн система по всій Україні. Якщо хтось десь в якомусь відділенні ПУМБу здав валюту - вони можуть продати її вам, в кассі фізично бакси є.
Постоявши 15 хвилин я дочекався коли хтось припустимо у Львівській області здав 300$ - касир одразу мені їх забронювала і я їх купив.
Можна було чекати довше, і купити набагато більше $.
где-то в прошлом месяце мне именно так тоже описали в банке эту схему, но тогда не удалось купить. Но хорошо что хоть не соврали, а то я потом подумал что лапшу вешают.
Хоть подтверждается, что процесс организован у них, а не как попало
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Alex2007
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Додано: Чет 26 тра, 2022 14:21
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............26.05.2022........27.05.2022
дата розрахунку.............25.05.2022.........26.05.2022
Євро................................31,1813..............31,3159...+0.43%
Долар США.....................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0704 (вчера 1.0658).
Индекс доллара DXY в 15-00 101.94 (вчера 102.34)
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Додано: Чет 26 тра, 2022 14:28
vossmy написав: konstantin kirovograd написав:
это разрешение для банков продавать по своему курсу ниочём вообще. Ни в одном банке нет доллара.Разве что один плюс-обменки могли наглеть и курс приёма занижать а теперь им нужно ставить больше чем в банках.
Вдалося сьогодні в ПУМБі купити 300$(по 36.00) можна було і більше, але не було часу чекати.
Схема така - у них є онлайн система по всій Україні. Якщо хтось десь в якомусь відділенні ПУМБу здав валюту - вони можуть продати її вам, в кассі фізично бакси є.
Постоявши 15 хвилин я дочекався коли хтось припустимо у Львівській області здав 300$ - касир одразу мені їх забронювала і я їх купив.
Можна було чекати довше, і купити набагато більше $.
Кассирша своя ?
В каком городе это так ?
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Igor3777
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Додано: Чет 26 тра, 2022 14:36
Так а в тому "дозволу" НБУ начебто було тільки про продаж валюти і нічого про покупку, тому я і припускав, що встановлять курси 29 на 40, а за фактом чому і покупку підтягнули?
По кілька сотень у банках проскакує, треба моніторити. В крайньому випадку якщо так треба з валютного рахунку зняти наприклад - можуть видати гривнею, потім знайти вдалий сірий обмінник поруч і отримати ці омріяні зелені майже нічого не втративши.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 14:37
vossmy написав:
Можна було чекати довше, і купити набагато більше $.
это если за вами очереди нет) и на сколько хватит терпения кассира)
Igor3777 написав:
Кассирша своя ?
В каком городе это так ?
во всех. только учет по системе идет не по всей стране, а по каждому региону отдельно.
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gorbatiuk_v
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Додано: Чет 26 тра, 2022 14:38
gorbatiuk_v написав: vossmy написав:
Можна було чекати довше, і купити набагато більше $.
это если за вами очереди нет) и на сколько хватит терпения кассира)
Igor3777 написав:
Кассирша своя ?
В каком городе это так ?
во всех. только учет по системе идет не по всей стране, а по каждому региону отдельно.
Ну это тогда наверное для Киевской области актуально.К примеру в Кировоградской только три отделения-можно целый день ждать
Только с приноса получается разрешили продавать-ну так они курс не собьют конечно.Хотя они его и не пытаются обуздать-НБУ сказал это не первостепенная задача сейчас.
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 26 тра, 2022 14:56
Igor3777 написав: vossmy написав: konstantin kirovograd написав:
это разрешение для банков продавать по своему курсу ниочём вообще. Ни в одном банке нет доллара.Разве что один плюс-обменки могли наглеть и курс приёма занижать а теперь им нужно ставить больше чем в банках.
Вдалося сьогодні в ПУМБі купити 300$(по 36.00) можна було і більше, але не було часу чекати.
Схема така - у них є онлайн система по всій Україні. Якщо хтось десь в якомусь відділенні ПУМБу здав валюту - вони можуть продати її вам, в кассі фізично бакси є.
Постоявши 15 хвилин я дочекався коли хтось припустимо у Львівській області здав 300$ - касир одразу мені їх забронювала і я їх купив.
Можна було чекати довше, і купити набагато більше $.
Кассирша своя ?
В каком городе это так ?
Бориспіль. Зайшов взагалі випадково, касиршу перший раз бачив. Людей теж небуло.
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vossmy
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Додано: Чет 26 тра, 2022 14:57
vossmy написав: konstantin kirovograd написав:
это разрешение для банков продавать по своему курсу ниочём вообще. Ни в одном банке нет доллара.Разве что один плюс-обменки могли наглеть и курс приёма занижать а теперь им нужно ставить больше чем в банках.
Вдалося сьогодні в ПУМБі купити 300$(по 36.00) можна було і більше, але не було часу чекати.
Схема така - у них є онлайн система по всій Україні. Якщо хтось десь в якомусь відділенні ПУМБу здав валюту - вони можуть продати її вам, в кассі фізично бакси є.
Постоявши 15 хвилин я дочекався коли хтось припустимо у Львівській області здав 300$ - касир одразу мені їх забронювала і я їх купив.
Можна було чекати довше, і купити набагато більше $.
Ви не повірете, але в Києві наливають спокійно і впевнено у цьому банку, але є одне але, ви не захочете тих доларів по 36
Малий портрет, тобто випуск 80-х або на початку 90-х років, пошкоджені, зношені, ті які люди здали на обмін.
Навіть дозволяють поковирятися в тому мотлоху, бо люди ніде в обмінках не могли їх здати.
Отака історія...
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somilitark
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Додано: Чет 26 тра, 2022 15:00
somilitark написав: vossmy написав: konstantin kirovograd написав:
это разрешение для банков продавать по своему курсу ниочём вообще. Ни в одном банке нет доллара.Разве что один плюс-обменки могли наглеть и курс приёма занижать а теперь им нужно ставить больше чем в банках.
Вдалося сьогодні в ПУМБі купити 300$(по 36.00) можна було і більше, але не було часу чекати.
Схема така - у них є онлайн система по всій Україні. Якщо хтось десь в якомусь відділенні ПУМБу здав валюту - вони можуть продати її вам, в кассі фізично бакси є.
Постоявши 15 хвилин я дочекався коли хтось припустимо у Львівській області здав 300$ - касир одразу мені їх забронювала і я їх купив.
Можна було чекати довше, і купити набагато більше $.
Ви не повірете, але в Києві наливають спокійно і впевнено у цьому банку, але є одне але, ви не захочете тих доларів по 36
Малий портрет, тобто випуск 80-х або на початку 90-х років, пошкоджені, зношені, ті які люди здали на обмін.
Навіть дозволяють поковирятися в тому мотлоху, бо люди ніде в обмінках не могли їх здати.
Отака історія...
як пощастить... годину тому купив 400 синіх та хрустких)
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gorbatiuk_v
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ЛОБ
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