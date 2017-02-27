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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 тра, 2022 15:09
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 36.4/36.9
EUR/UAH 38.6/39.4
USD/UAH 36.5/37
EUR/UAH 38.7/39.5
USD/UAH 36.5/36.8
EUR/UAH 38.7/39.3
USD/UAH 36.4/36.7
EUR/UAH 38.7/39.3[/quote]
USD/UAH 36.5/36.9
EUR/UAH 38.7/39.4
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edvardd
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Додано: Чет 26 тра, 2022 15:25
Настало время удивительных историй - как кому-то в банке таки удалось купить пару сотен долларов по коммерческому курсу.
Как-то вдруг вспомнилась Лера200баксов.
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antey1969
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Додано: Чет 26 тра, 2022 15:28
antey1969 написав:
Настало время удивительных историй - как кому-то в банке таки удалось купить пару сотен долларов по коммерческому курсу.
Как-то вдруг вспомнилась Лера200баксов.
Ага
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Додано: Чет 26 тра, 2022 15:46
antey1969 написав:
Настало время удивительных историй - как кому-то в банке таки удалось купить пару сотен долларов по коммерческому курсу.
Как-то вдруг вспомнилась Лера200баксов.
удивительные истории были по 29.55, но это не на широкую аудиторию)
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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