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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9532953395349535
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:09

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 36.4/36.9
EUR/UAH 38.6/39.4

USD/UAH 36.5/37
EUR/UAH 38.7/39.5

USD/UAH 36.5/36.8
EUR/UAH 38.7/39.3

USD/UAH 36.4/36.7
EUR/UAH 38.7/39.3[/quote]

USD/UAH 36.5/36.9
EUR/UAH 38.7/39.4
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Настало время удивительных историй - как кому-то в банке таки удалось купить пару сотен долларов по коммерческому курсу.
Как-то вдруг вспомнилась Лера200баксов.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:28

  antey1969 написав:Настало время удивительных историй - как кому-то в банке таки удалось купить пару сотен долларов по коммерческому курсу.
Как-то вдруг вспомнилась Лера200баксов.

Ага
vossmy
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:46

  antey1969 написав:Настало время удивительных историй - как кому-то в банке таки удалось купить пару сотен долларов по коммерческому курсу.
Как-то вдруг вспомнилась Лера200баксов.

удивительные истории были по 29.55, но это не на широкую аудиторию)
gorbatiuk_v
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