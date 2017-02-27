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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9533953495359536>
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:09

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 36.4/36.9
EUR/UAH 38.6/39.4

USD/UAH 36.5/37
EUR/UAH 38.7/39.5

USD/UAH 36.5/36.8
EUR/UAH 38.7/39.3

USD/UAH 36.4/36.7
EUR/UAH 38.7/39.3[/quote]

USD/UAH 36.5/36.9
EUR/UAH 38.7/39.4
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Настало время удивительных историй - как кому-то в банке таки удалось купить пару сотен долларов по коммерческому курсу.
Как-то вдруг вспомнилась Лера200баксов.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:28

  antey1969 написав:Настало время удивительных историй - как кому-то в банке таки удалось купить пару сотен долларов по коммерческому курсу.
Как-то вдруг вспомнилась Лера200баксов.

Ага
vossmy
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:46

  antey1969 написав:Настало время удивительных историй - как кому-то в банке таки удалось купить пару сотен долларов по коммерческому курсу.
Как-то вдруг вспомнилась Лера200баксов.

удивительные истории были по 29.55, но это не на широкую аудиторию)
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Від початку травня українці зняли за кордоном готівки на 22 мільярди гривень https://news.finance.ua/ua/vid-pochatku ... rdy-hryven
При цьому на міжбанку, каже він, в окремі періоди зустрічалося навіть перевищення обсягів продажу валюти над купівлею. Чистий попит клієнтів банків на безготівкову валюту є незначним — близько 20 млн дол. на день.

Готівку швидше витягають тільки за кордоном, ніж через міжбанк проходить.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:33

  Ой+ написав:
Від початку травня українці зняли за кордоном готівки на 22 мільярди гривень https://news.finance.ua/ua/vid-pochatku ... rdy-hryven
При цьому на міжбанку, каже він, в окремі періоди зустрічалося навіть перевищення обсягів продажу валюти над купівлею. Чистий попит клієнтів банків на безготівкову валюту є незначним — близько 20 млн дол. на день.

Готівку швидше витягають тільки за кордоном, ніж через міжбанк проходить.

у нас нет сейчас межбанка в общепринятом понимании. Сейчас там можно купить можно купить только под критичный импорт и не понятно кому эта возможность даётся исходя из удорожания лекарств в два раза(а ведь типа поставщики лекарств по 29 тарятся)
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:05

Может стоит обратить внимание на истинные ценности и консервативные банки ...
Ну так, совет[/quote]


буду признателен если откроете глаза---в какой банк можно прийти и купить доллары без проблем любую сумму а не с приноса 200 300 400
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:24

  konstantin kirovograd написав:
  Ой+ написав:
Від початку травня українці зняли за кордоном готівки на 22 мільярди гривень https://news.finance.ua/ua/vid-pochatku ... rdy-hryven
При цьому на міжбанку, каже він, в окремі періоди зустрічалося навіть перевищення обсягів продажу валюти над купівлею. Чистий попит клієнтів банків на безготівкову валюту є незначним — близько 20 млн дол. на день.

Готівку швидше витягають тільки за кордоном, ніж через міжбанк проходить.

у нас нет сейчас межбанка в общепринятом понимании. Сейчас там можно купить можно купить только под критичный импорт и не понятно кому эта возможность даётся исходя из удорожания лекарств в два раза(а ведь типа поставщики лекарств по 29 тарятся)


банкам дается. поэтому они могут позволить себе не повышать карточные курсы совсем уже бессовестным образом
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:42

  konstantin kirovograd написав:
буду признателен если откроете глаза---в какой банк можно прийти и купить доллары без проблем любую сумму а не с приноса 200 300 400

Я уже отвечал, но модераторы потерли сообщение ...
Поэтому, вопрос к модераторам

PS.И это не обсуждение модерации, это оценочное суждение
Потому что, на любой вопрос, должен быть ответ

Если речь о любой сумме, то и ответ будет соответствуюший
Если речь о 100-200-300, так и ответ тоже будет соответствуюший
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 26 тра, 2022 18:52, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:52

  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:
буду признателен если откроете глаза---в какой банк можно прийти и купить доллары без проблем любую сумму а не с приноса 200 300 400

Я уже отвечал, но модераторы потерли сообщение ...
Поэтому, вопрос к модераторам

PS.И это не обсуждение модерации, это оценочное суждение
Потому что, любой на любой вопрос, должен быть ответ

Если речь о любой сумме, то и ответ будет соответствуюший
Если речь о 100-200-300, так и ответ тоже будет соответствуюший


я успел прочитать--а какие притензии у модераторов к перечню озвученых банков.Не понимаю
konstantin kirovograd
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