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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 тра, 2022 18:53
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:56
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:59
vossmy написав:
Бориспіль. Зайшов взагалі випадково, касиршу перший раз бачив. Людей теж небуло.
просто она не замужем, вот продала вам соточку в надежде что снова зайдёте. Сейчас кассирши банков и операторши азс самые востребованные профессии среди незамужних дам. Тех у кого припасены валюта или топливо, мужчины сразу примечают.
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vitaliian
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Додано: Чет 26 тра, 2022 19:26
vitaliian написав: vossmy написав:
Бориспіль. Зайшов взагалі випадково, касиршу перший раз бачив. Людей теж небуло.
просто она не замужем, вот продала вам соточку в надежде что снова зайдёте. Сейчас кассирши банков и операторши азс самые востребованные профессии среди незамужних дам. Тех у кого припасены валюта или топливо, мужчины сразу примечают.
Кто кого примечает ?
Мужчины девок ? Или девки мужчин ?
Якийсь потік підсвідомості ...
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Додано: Чет 26 тра, 2022 19:40
konstantin kirovograd написав:
буду признателен если откроете глаза---в какой банк можно прийти и купить доллары без проблем любую сумму а не с приноса 200 300 400
Заходите на сайт Укрзалізниці, покупаете квиток до Львова, приезжаете туда и покупаете баксы в обменке по божескому курсу сколько душе угодно и без мороки//)
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Ірина_, Модератор
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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