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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9533953495359536
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:53

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konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересная статья на тему частых дискуссий на форуме.
https://forbes.ua/inside/kartkovi-turis ... 52022-6214
Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:59

  vossmy написав:Бориспіль. Зайшов взагалі випадково, касиршу перший раз бачив. Людей теж небуло.
просто она не замужем, вот продала вам соточку в надежде что снова зайдёте. Сейчас кассирши банков и операторши азс самые востребованные профессии среди незамужних дам. Тех у кого припасены валюта или топливо, мужчины сразу примечают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:26

  vitaliian написав:
  vossmy написав:Бориспіль. Зайшов взагалі випадково, касиршу перший раз бачив. Людей теж небуло.
просто она не замужем, вот продала вам соточку в надежде что снова зайдёте. Сейчас кассирши банков и операторши азс самые востребованные профессии среди незамужних дам. Тех у кого припасены валюта или топливо, мужчины сразу примечают.

Кто кого примечает ?
Мужчины девок ? Или девки мужчин ?

Якийсь потік підсвідомості ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:40

  konstantin kirovograd написав:буду признателен если откроете глаза---в какой банк можно прийти и купить доллары без проблем любую сумму а не с приноса 200 300 400
Заходите на сайт Укрзалізниці, покупаете квиток до Львова, приезжаете туда и покупаете баксы в обменке по божескому курсу сколько душе угодно и без мороки//)
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