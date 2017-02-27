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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 тра, 2022 18:56
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Electron
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Додано: Чет 26 тра, 2022 19:40
konstantin kirovograd написав:
буду признателен если откроете глаза---в какой банк можно прийти и купить доллары без проблем любую сумму а не с приноса 200 300 400
Заходите на сайт Укрзалізниці, покупаете квиток до Львова, приезжаете туда и покупаете баксы в обменке по божескому курсу сколько душе угодно и без мороки//)
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asti
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Додано: Чет 26 тра, 2022 19:52
asti написав: konstantin kirovograd написав:
буду признателен если откроете глаза---в какой банк можно прийти и купить доллары без проблем любую сумму а не с приноса 200 300 400
Заходите на сайт Укрзалізниці, покупаете квиток до Львова, приезжаете туда и покупаете баксы в обменке по божескому курсу сколько душе угодно и без мороки//)
...ще й кави поп'єте' надурняк!
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asti
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Додано: Чет 26 тра, 2022 19:53
konstantin kirovograd написав: asti написав: konstantin kirovograd написав:
буду признателен если откроете глаза---в какой банк можно прийти и купить доллары без проблем любую сумму а не с приноса 200 300 400
Заходите на сайт Укрзалізниці, покупаете квиток до Львова, приезжаете туда и покупаете баксы в обменке по божескому курсу сколько душе угодно и без мороки//)[/quote
в Киеве наверное оптимальнее курс чем во Львове...до Киева ближе
если на авто то действительно удобней в Киев//)
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asti
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Додано: Чет 26 тра, 2022 21:18
asti написав: asti написав: konstantin kirovograd написав:
буду признателен если откроете глаза---в какой банк можно прийти и купить доллары без проблем любую сумму а не с приноса 200 300 400
Заходите на сайт Укрзалізниці, покупаете квиток до Львова, приезжаете туда и покупаете баксы в обменке по божескому курсу сколько душе угодно и без мороки//)
...ще й кави поп'єте' надурняк!
щось я ще жодного разу не бачив "божеского курсу в обменке" у файному місті Львові... порівняно з Києвом
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Додано: Чет 26 тра, 2022 22:07
А я бачив...
Во Львове обычно на 15-20 копеек дешевле доллар чем в Киеве.
Сегодня там были предложения по 36,25 вечером, а в Киеве дешевле 36,45 не найти...
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asti
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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