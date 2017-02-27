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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:51
_hunter написав: Kravec_5 написав:
Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили)))
100$!!!)))
Ну а что вы хотели? -- просто так забрать валюту, которую вам же можно с дисконтом в 10 гривен на баксе продать? -- в чем экономический смысл данной операции?
В тому, щоб не втратити усіх клієнтів одразу
Укргаз та приват видають валюту без проблем
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sergey_sryvkin
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