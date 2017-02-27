В тому, щоб не втратити усіх клієнтів одразу
Укргаз та приват видають валюту без проблем
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:51
В тому, щоб не втратити усіх клієнтів одразу
Укргаз та приват видають валюту без проблем
Додано: П'ят 27 тра, 2022 04:40
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
А я знову там, де долар = 0
І є гарні новини - таки прийшли посилки з Європи!👍
Хоч не до рук Успіха, але прийшли - і це головне!
Так що тепер ТОЧНО все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©®™👍
Додано: П'ят 27 тра, 2022 06:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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