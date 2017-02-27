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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:51
_hunter написав: Kravec_5 написав:
Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили)))
100$!!!)))
Ну а что вы хотели? -- просто так забрать валюту, которую вам же можно с дисконтом в 10 гривен на баксе продать? -- в чем экономический смысл данной операции?
В тому, щоб не втратити усіх клієнтів одразу
Укргаз та приват видають валюту без проблем
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 04:40
А я знову там, де долар = 0
І є гарні новини - таки прийшли посилки з Європи!👍
Хоч не до рук Успіха, але прийшли - і це головне!
Так що тепер ТОЧНО все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©®™👍
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 06:11
Успіх написав:
І є гарні новини - таки прийшли посилки з Європи!👍
Хоч не до рук Успіха, але прийшли - і це головне!
Напевно західні партнери знають , що Долярчик може винести мізки і без зброї .))
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 06:56
sergey_sryvkin написав: _hunter написав: Kravec_5 написав:
Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили)))
100$!!!)))
Ну а что вы хотели? -- просто так забрать валюту, которую вам же можно с дисконтом в 10 гривен на баксе продать? -- в чем экономический смысл данной операции?
В тому, щоб не втратити усіх клієнтів одразу
Укргаз та приват видають валюту без проблем
"втратити усіх клієнтів" -- это как? -- "все клиенты" переведут свою валюту из универсалбанка в "Укргаз та приват"?
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:08
she_ne_investor написав: asti написав:
Во Львове обычно на 15-20 копеек дешевле доллар чем в Киеве.
Ок, припустимо так і є. І того на 100 тис. $ -> профіт 20 тис.грн.= 551$ і цілий день коту під хвіст, з сумнівним "комфортом" в поїзді. Пасиба, нінада.
А ви поцікавтесь які курси доляра у Кропивницькому//)
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Сер 04 тра, 2022 16:05
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