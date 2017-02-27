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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9534953595369537
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:51

  _hunter написав:
  Kravec_5 написав:Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили)))
100$!!!)))

Ну а что вы хотели? -- просто так забрать валюту, которую вам же можно с дисконтом в 10 гривен на баксе продать? -- в чем экономический смысл данной операции? :roll:

В тому, щоб не втратити усіх клієнтів одразу :)
Укргаз та приват видають валюту без проблем
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 06:56

  sergey_sryvkin написав:
  _hunter написав:
  Kravec_5 написав:Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили)))
100$!!!)))

Ну а что вы хотели? -- просто так забрать валюту, которую вам же можно с дисконтом в 10 гривен на баксе продать? -- в чем экономический смысл данной операции? :roll:

В тому, щоб не втратити усіх клієнтів одразу :)
Укргаз та приват видають валюту без проблем

"втратити усіх клієнтів" -- это как? -- "все клиенты" переведут свою валюту из универсалбанка в "Укргаз та приват"? :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:08

  she_ne_investor написав:
  asti написав:Во Львове обычно на 15-20 копеек дешевле доллар чем в Киеве.
Ок, припустимо так і є. І того на 100 тис. $ -> профіт 20 тис.грн.= 551$ і цілий день коту під хвіст, з сумнівним "комфортом" в поїзді. Пасиба, нінада.
А ви поцікавтесь які курси доляра у Кропивницькому//)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:13

Запорожье
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edvardd
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Вчера утром заходил в один маленький банк, на продажу было аж 50 долларов, курс кстати на тот момент был рыночный 36,80
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Evgeny написав:Вчера утром заходил в один маленький банк, на продажу было аж 50 долларов, курс кстати на тот момент был рыночный 36,80
В багатьох банках таке було і до війни.
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