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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:51
_hunter написав: Kravec_5 написав:
Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили)))
100$!!!)))
Ну а что вы хотели? -- просто так забрать валюту, которую вам же можно с дисконтом в 10 гривен на баксе продать? -- в чем экономический смысл данной операции?
В тому, щоб не втратити усіх клієнтів одразу
Укргаз та приват видають валюту без проблем
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 06:56
sergey_sryvkin написав: _hunter написав: Kravec_5 написав:
Я заказал 100$ на выдачу с карты в универсалбанке, так уже 3 раза дату переносили)))
100$!!!)))
Ну а что вы хотели? -- просто так забрать валюту, которую вам же можно с дисконтом в 10 гривен на баксе продать? -- в чем экономический смысл данной операции?
В тому, щоб не втратити усіх клієнтів одразу
Укргаз та приват видають валюту без проблем
"втратити усіх клієнтів" -- это как? -- "все клиенты" переведут свою валюту из универсалбанка в "Укргаз та приват"?
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:08
she_ne_investor написав: asti написав:
Во Львове обычно на 15-20 копеек дешевле доллар чем в Киеве.
Ок, припустимо так і є. І того на 100 тис. $ -> профіт 20 тис.грн.= 551$ і цілий день коту під хвіст, з сумнівним "комфортом" в поїзді. Пасиба, нінада.
А ви поцікавтесь які курси доляра у Кропивницькому//)
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:03
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:13
Запорожье
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:37
Вчера утром заходил в один маленький банк, на продажу было аж 50 долларов, курс кстати на тот момент был рыночный 36,80
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:46
Evgeny написав:Вчера утром заходил в один маленький банк, на продажу было аж 50 долларов, курс кстати на тот момент был рыночный 36,80
В багатьох банках таке було і до війни.
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