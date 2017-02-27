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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:00
Igor3777 написав: Xenon написав:
с аккауната Пионер на долларовую Привата скинул
потом в Привате заказал валюту на получение в отделении, через 2 дня зашел в отделение и снял доллары заказаные, 2000
А есть возможность с гривневой привата закинуть на пайонер ?
Возможность есть закинуть, но только на гривневый пайонер.
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