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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9535953695379538
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:00

  Igor3777 написав:
  Xenon написав:с аккауната Пионер на долларовую Привата скинул
потом в Привате заказал валюту на получение в отделении, через 2 дня зашел в отделение и снял доллары заказаные, 2000


А есть возможность с гривневой привата закинуть на пайонер ?

Возможность есть закинуть, но только на гривневый пайонер.
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  #<1 ... 9535953695379538
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